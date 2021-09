Se quedan sin luz negocios porteños

Afectaciones por el mantenimiento de infraestructura

PROGRESO.— La interrupción de la energía eléctrica en el primer cuadro de la ciudad causó serios problemas a numerosos negocios, sucursales bancarias que no pudieron realizar operaciones de venta, tampoco pagos de cheques ni recibir depósitos de clientes.

También resultaron afectadas la clínica del Seguro Social en la calle 27 con 74, el Sanatorio Naval de la 74 entre 21 y 23, así como los semáforos del primer cuadro, lo que causó caos vial, obligando a los policías municipales a dirigir el tránsito.

La suspensión de la energía eléctrica ocurrió minutos antes de las dos de la tarde de ayer. A esa hora una cuadrilla de electricistas realizaba trabajos de mantenimiento en las líneas en un poste de la esquina de la 27 con 76.

De pronto la electricidad dejó de fluir y de inmediato se suspendieron las ventas y operaciones bancarias, pues no podían funcionar los equipos de cómputo.

Médicos de la clínica del IMSS que está cerca de donde se realizaban los trabajos eléctricos salieron para a que se debía la suspensión de la energía, ahí comentaron que no podían atender a los pacientes que esperaban en los consultorios.

En los comercios, los encargados comentaron que no les avisaron que se suspendería la energía eléctrica y no se prepararon, así que varias operaciones de venta no se pudieron hacer.

Igual indicaron que desde hace varios días la electricidad está fallando, pero los electricistas no dan ninguna explicación. El servicio se restableció a las 3:15 de la tarde.— GABINO TZEC VALLE