Se queja de cobro de agua

En Progreso se exenta del pago solo a las casas

PROGRESO.— Manuel Muñoz Silva, abogado y exjuez de Paz, se queja de que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap) no respeta el acuerdo del gobierno de Yucatán de no cobrar el consumo de abril y mayo a todas las tarifas, pues solo exenta el pago a los usuarios de la tarifa doméstica.

Dijo que el gobernador (Mauricio Vila Dosal) anunció que en apoyo a la economía de los habitantes de los 106 municipios, el gobierno estatal apoyará con el pago del 100% de agua potable y recolecta de basura.

Sostuvo que el gobierno del estado dijo que el apoyo en agua potable es en todas las tarifas: doméstica, comercial e industrial, pero el Smapap solo lo da en la doméstica.

Afirmó que dueños de negocios ya le comentaron que acudieron al Smapap para averiguar sobre el pago y les cobran los consumos.

Narró que se comunicó a las oficinas del Smapap y una empleada le dijo que solo se aplica el apoyo estatal en la tarifa doméstica; no en la comercial e industrial porque no es un servicio que presta la Japay, sino el Smapap, que no depende del gobierno estatal.

Muñoz Silva opinó que el Smapap debe aclarar debe aclarar si aplica o no el apoyo estatal en todas las tarifas.

En realidad, en apoyos.yucatan.gob.mx se informa que en abril y mayo “se exentará el pago del servicio de agua potable y alcantarillado para los usuarios de hogares, hoteles y comercios de la zona metropolitana donde brinda el servicio la Japay”.— Gabino Tzec Valle/ Flor Estrella