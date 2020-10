Se queja del alcalde de Izamal y Fiscalía

Pide justicia para su hija que lleva meses sin caminar

IZAMAL.— Magaly Noemí Cauich Hernández, vecina de la ciudad, denuncia públicamente que el alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo protege por motivos políticos al automovilista que, ebrio, atropelló a la hija de la mujer el 3 de enero pasado.

La mujer denuncia también que la agencia de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) no ha detenido al denunciado durante nueve meses y que solo porque ella recurrió a la Fiscalía en Mérida, la agencia local programó un peritaje para esta semana.

Magaly Cauich narra que los vecinos de la calle 18 entre 31 y 33, por donde pasó el accidente, le informaron que René Ciau estaba ebrio cuando, al volante de su auto Tsuru blanco placas UTD-422-E, embistió la moto conducida por un varón, quien llevaba a la menor Kenia Noemí Uitz Cauich, hija de la mujer, como pasajera.

Indica que ella ya llevó a los vecinos ante la agencia de la Fiscalía para que declaren como testigos y, a pesar de ello, René Ciau sigue libre.

“Ya lleva nueve meses desde que pasó el accidente y desde entonces el caso no ha estado avanzando porque el presidente municipal Fermín Sosa es quien protege a René Ciau, quien es hijo de ‘Tekis’; lo protege porque (René) es un tirador de droga y en la elección pasada (de 2018) fue grupo de choque de Fermín”, expresa.

“Cuando fui a pedir que me ayude a detener al responsable del accidente me dijo que no sabe nada, que no me conoce, que no puede él mandar a detener a alguien, cuando en realidad al presidente ya lo había buscado esta persona (René Ciau) para que no la detengan.

“Puse la denuncia en la Fiscalía de Izamal y de nuevo el presidente metió mano para que no avancen las investigaciones”, denuncia.

“Pero fui a poner una queja o denuncia por escrito en la Fiscalía en Mérida el 31 de agosto y ¡sorpresa!: ya el 3 de septiembre me avisan de la Fiscalía de Izamal que ya retomaron el caso y, entonces, este (martes) 13 o (miércoles) 14 volverán a hacer el peritaje”, relata.

“No meta las manos”

“Yo solo pido que el presidente no meta las manos en el caso porque se puede quemar”, afirma. “Pido que el presidente no entorpezca la labor de la justicia.

“A mi hija se le astilló una pierna. Ahora tiene aparatos, de esos que dicen que son 15 tornillos y un metal, por la fractura en su pie derecho.

“Y, peor aún, el responsable del accidente (René Ciau) no se ha hecho cargo de los gastos.

“Ahora que mi hija estuvo un mes en un hospital en Mérida, me dicen que, tras las terapias, habría que volver a operarla”, destaca.

Insiste enfáticamente en que pide que el presidente municipal no interfiera en las investigaciones y menos que la Fiscalía esté filtrando información del caso.

Afirma que ella, como madre, busca que el responsable pague su error y por lesionar de gravedad a su hija menor de edad porque aún no puede ni caminar.— Megamedia