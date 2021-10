Se quejan contra la CFE en Izamal

Enojo porque por cobro automático no reciben cambio

IZAMAL.— Usuarios que acuden a los cajeros automáticos de la CFE de la avenida Zamná entre 38 y 40 se quejan del “mal servicio” que prestan y a pesar de que hay personal éste no da una solución a los problemas que ahí se registran.

“Hemos pagado con billetes de 200 y resulta que a la hora no se nos entrega el cambio se le queda a la caja y entonces cómo lo reclamas ya que lo único que te dicen ‘es problema del cajero, nosotros no lo regulamos’, imagina cuánto dinero nos roban por los cobros excesivos y para terminar de amolar nos roban por el cajero, para el aguinaldo del personal que no sabe solucionar el problema”, dijo un quejoso.

“No hay una persona que esté al pendiente de este problema, no es la primera vez que pasa es muy seguido, pero a los de la CFE les vale m... ellos cómodos con el aire acondicionado y a nosotros se nos roba el cambio, imagine 10 de a 50 pesos, pero si mi recibo dice 385 pago con un billete de 500 se quedan con 115 el cajero, creo estos sí en verdad son delincuentes muy finos”, agregó el inconforme.

“Ayer un abuelo de un municipio de aquí cerca llegó a pagar sus recibos de luz, en el primero decía que debe pagar 176 pesos metió un recibo (billete) de 500 y no le dieron el cambio y el problema que con el cambio debía de pagar otro recibo que traía; ni el guardia ni el personal supieron solucionar el problema y para amolar el señor se vio un tanto desesperado porque el cajero le tragó su dinero en un claro robo.

En la oficina de la CFE constantemente llegan quejas de vecinos por cobros indebidos al igual para reportar postes dañados entre otros problemas.— José Candelario Pech Ku