Se quejan de “otro robo” en el ejido de Muxupip

Acusan: se rentó un terreno y no se repartió el dinero

MUXUPIP.— Veteranos ejidatarios afirmaron que Eligio Robleda Chin (a) “La Zorra”, del grupo de Jorge Araujo López, cuando fue presidente del Consejo de Vigilancia ejidal, dio tierras de uso común en renta a empresas particulares para explotarlas como banco de materiales, pero se quedó con el pago mensual, no lo repartió a los socios del ejido.

Los veteranos hombres de campo, quienes declinaron identificarse por temor a represalias, dijeron que “la desvergüenza de este individuo (‘La Zorra’), que no se conformó con dar en renta tierras que no le pertenecen, se apropió de los pagos durante un año y, actualmente, después de la depredación causada por la explotación de la superficie, esas hectáreas ya no son útiles y el responsable sigue sin dar cuentas.

“Este robo al ejido forma parte de muchos más cometidos por el grupo de Jorge Araujo López y ‘La Zorra’, que también se quedó con una indemnización por tierras de uso común que debió repartir al ejido.

“Ahora mienten y amenazan a la gente para hacer su voluntad y seguir apropiándose de tierras de uso común que no les corresponde, pero los ejidatarios no están dispuestos a seguir aguantando sus abusos y es muy poca la gente que les cree”.

Los quejosos aseguraron que ahora este grupo, desesperado por no tener la confianza de los ejidatarios, miente al decir que tienen otro comprador de tierras, a fin de que no se sepa cuánta tierra de uso común se apropiaron ilegalmente.

“Con esto se evidencia el verdadero motivo de Araujo López para oponerse a la próxima asamblea del ejido”, dijo un inconforme.

El comisario ejidal, Jesús Tacú Concha, a su vez dijo que se evidenció el verdadero motivo de Araujo López para oponerse a asamblea del ejido para la venta de tierras: él y su pequeño grupo tienen acaparadas unas 300 hectáreas ilegalmente.

El 23 de diciembre de 2018, unos 300 ejidatarios, de los 563 inscritos en el padrón, firmaron que recibieron $10,000, como anticipo de $75,000, por la venta de 1,400 hectáreas de tierras de uso común en la zona de Euán, Tixkokob, donde se dice que pasará el Tren Maya, a Armando Ceballos, representante de Alfonso Pereira Palomo “El mosco”.

El 5 de diciembre, opositores del comisario, como Araujo López y Gílmer Araujo, dijeron que en 2016 vendieron a Pereira Palomo 2,000 ha, donde desde noviembre de 2017 se levanta Paxifica City (Ciudad Pacífica), pero no les pagó todo.