Se quejan vecinos de Kimbilá por obras inconclusas

KIMBILÁ.— Vecinos de esta comisaría de Izamal se quejan de que la Comuna que encabeza el priísta Fermín Humberto Sosa Lugo no culmina las obras que se realizaron tras el paso de la tormenta tropical “Cristóbal” , a un mes de la inundación de calles.

Los pozos recolectores de agua se hicieron hace un mes porque se inundaron las calles y casas; sin embargo, aún no culminan las obras.

“No sé qué piensa el presidente municipal de no mandar a que se terminen las obras”, dijo Juan Uitzil.

“Solo se perforaron pozos por perforar apenas pasó la tormenta, el Ayuntamiento vino a hacer las obras pero no termina y es perjudicial porque los tubos están saltados, unos a media calle y otros en un costado, aquí cerca en la calle 18 entre 21-A y 19 un auto no se dio cuenta y pasó sobre el tubo”, comentó el vecino Carlos May.

“Falta más atención del Ayuntamiento o que mande a ver si ya se pueden cortar los tubos y poner las rejillas, si es que se requiere, porque son peligrosos los tubos saltados, al rato se estampa alguien ahí por la omisión del Ayuntamiento de vigilar que se terminen las obras”, indicó Santiago Uitz.

El pozo recolector de la calle 42 entre 27 y 29 en la cabecera municipal también está inconcluso.— José Candelario Pech Ku

“Pedimos al comisario Carlos Can Uitz que presione a las autoridades, ya que el alcalde nos representa y debe vigilar que las cosas marchen bien porque así parece que solo está en el cargo sin que le den el poder de manifestar cuando las cosas están mal”, dijo José May.