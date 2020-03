Se quita la vida en un árbol en Cuncunul

En Cuncunul, fue por decepción amorosa, señalan

VALLADOLID.— Ayer viernes se registró el segundo suicidio del mes en el Oriente del Estado.

José. P.T.P., de 20 años de edad, vecino de la calle 11 entre 8 y 10 del municipio de Cuncunul, se quitó la vida al colgarse de la rama de un árbol de naranja de unos tres metros de altura, en el patio de su casa.

El domingo pasado Érick José López Góngora atentó contra su vida en el interior de su cuarto, en un predio de la calle 37 entre 36 y 38 en el barrio de Santa Ana.

Ayer viernes, poco antes de las 7 de la mañana, Candelaria C.C., de 55 años de edad, golpeó la puerta para despertar a José P.T.P. en su cuarto, para que vaya al trabajo, en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria No. 2. Al no recibir respuesta, la mujer decidió entrar al cuarto, pero no encontró a su hijo, por lo que salió al patio, donde se llevó la sorpresa de hallarlo colgado de un árbol de unos tres metros de altura.

Pide ayuda

La mujer, con llanto y gritando desesperadamente, pidió apoyo de los vecinos, incluso de la Policía Municipal de la comunidad.

Candelaria C.C. dijo ignorar los motivos que llevaron a su hijo a quitarse la vida, incluso aseguró que el jueves por la noche lo vio llegar a la casa, de manera normal, y no notó nada extraño en él.

En la comunidad corrió el rumor de que el joven se enamoró de una mujer, pero al parecer ésta ya tenía novio y sería esta decepción amorosa la razón que tuvo para atentar contra su vida.— Juan Antonio Osorio Osorno

Síguenos en Google Noticias