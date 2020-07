Se reactivará El Cuyo

Paso a gente con casa en puerto, a partir de mañana

EL CUYO.— Con el objetivo de iniciar la reapertura económica de El Cuyo, autoridades municipales, del puerto y comandantes de la Policía Municipal se reunieron en el Palacio Municipal de Tizimín para acordar las etapas de este proceso.

La reunión encabezada por el secretario Reyes Aguiñaga Medina, en representación del alcalde Mario González González, quien viajó a la ciudad de Mérida, contó con la participación del comisario Jesús Calleja Soto, el concejal Tomás González Castillo, la coordinadora de Turismo, Dalid Rosado Gorocica, y comandantes y elementos de la Policía destacados en el retén sanitario de esa comunidad.

En la primera etapa de la reactivación económica en El Cuyo se permitirá a partir de mañana la entrada de familias que tienen predios en el puerto, con previa identificación oficial del INE de Tizimín o carta de vecindad expedida por el Ayuntamiento y con un documento que compruebe la posesión de la propiedad.

Objetivo

Aguiñaga Medina afirmó que será una reapertura gradual, que se dará a conocer y que tiene como objetivo preservar la salud de porteños y visitantes al mismo tiempo que se dan los primeros pasos para reactivar la economía de la comisaría, golpeada por la pandemia.

El regidor secretario indicó que se exhortará a los tizimileños que llegarán a partir de mañana a actuar con prudencia y mucha responsabilidad individual.

“Es claro que la pandemia no ha terminado, el Gobierno del Estado ha informado que hasta el día de hoy no hay apertura de playas y lo que pedimos a quienes llegarán al puerto este miércoles es que nos ayuden, el ingreso de los visitantes es para que constaten el estado de sus casas y den mantenimiento a sus propiedades, evitar aglomeraciones y no hacer fiestas o reuniones con mucha gente”, explicó.

Por su parte, la coordinadora de Turismo señaló que los restaurantes se preparan para atender con servicio a domicilio y de comedor a quienes arriben al puerto.

Anticipó que ya se trabaja en el reglamento que regirá la segunda etapa y será consensuado con las autoridades de El Cuyo y prestadores de servicio, teniendo como prioridad la salud de los habitantes.