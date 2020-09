Se recupera la mujer agredida a machetazos por su esposo en Motul

MOTUL, Yucatán.- En redes sociales se difunde una imagen de Mireya del Carmen Montero Vázquez, la mujer que fue agredida con un machete el día de ayer a manos de su esposo, Didier B.H.A.

Vanessa Can Martinez, vecina de Mireya Montero, dio a conocer que a la mujer agredida le realizaron una tomografía para avaluar los daños que sufrió, al mismo tiempo, informó que los seis hijos de Mireya Montero se encuentra actualmente al cuidado de su abuela paterna, para quien han solicitado apoyo.

Mireya Montero es conocida en la comunidad de Motul, ya que recorre las calles de la ciudad ofreciendo diversos productos para llevar el sustento a su casa, debido a la falta de apoyo por parte de su esposo.

"Me informan que ya se encuentra estable y le estarán realizando una tomografía para conocer el daño que sufrió al ser atacada. Su preocupación son sus hijos y saber que están comiendo, de nuevo gracias por apoyarlos y al mismo tiempo apoyarla para que esté tranquila en estos momentos.

Solo me resta agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de los niños" publicó en su red social Vanessa Can Martínez.- Por MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH / #NiUnaMenos).