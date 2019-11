Se salvan de una “desgracia”

IZAMAL.— Usuarios del taxi placas A-931-YSA, de la ruta a Mérida, se quejaron ayer jueves de que lo abordaron cerca de las 7 a.m. y desde que salió de su paradero en esta ciudad se evidenció que fallaba una llanta y se lo dijeron al chofer, pero él no les hizo caso.

Al final, los 15 pasajeros se quedaron varados en el entronque de Hoctún, hasta que llegó otro taxi para terminar de prestarles el servicio.

Los inconformes dijeron que le estuvieron gritando al conductor que revise la llanta, pero él tenía puestos audífonos conectados a su celular y eso los enfadó.

“Así pasan los accidentes por no revisar las unidades desde que salgan del lugar donde el patrón se las entrega, o no lo dicen para no quedar mal y no pierdan el trabajo, pero si pasa alguna desgracia ni sabrían del porqué, están más pendientes al hablar por teléfono celular y poner al mismo tiempo que se ponen sus celulares y si les gritas lo primero que dicen: ‘No estoy sordo’”, expresó un pasajero del taxi.

“Lo bueno, nos dimos cuenta una de las llantas del lado derecho tiene dos tremendos chuchulucos, estaban inflados; si no nos damos cuenta, tremenda desgracia iba a pasar por la irresponsabilidad del dueño y del taxista que conduce la unidad por no estar revisando la herramienta vital de su trabajo”, indicó otro.

“Siempre así lo hacen, a veces estás viajando y ellos hablando por teléfono. No les importa que la ley lo prohíbe; se los dices y lo primero que dicen: ‘No le gusta, bájese’, como si su trabajo no fuera prestar un buen servicio” , dijo otro usuario.— Megamedia