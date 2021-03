Se sumarían más al turismo sanitario

No les tocó la dosis por llegada de meridanos

VALLADOLID.— Mientras que cientos de adultos mayores se quedaron sin recibir la primera vacuna contra el Covid-19, las brigadas de los servidores de la nación que estuvieron trabajando en la coordinación de la campaña ya recibieron la segunda dosis.

Por ello, algunas personas anuncian que viajarán a la ciudad de Tizimín para tratar de ser vacunados, en espera que se los permitan, según se pudo averiguar entre algunos de ellos. Con ello estaría en incremento el “turismo sanitario” iniciado por personas de Mérida.

La semana pasada concluyó la campaña de vacunación a los adultos, en el Hospital General, en el Centro de Salud Urbano y en los módulos que se instalaron en el IMSS e Issste, pero solo se aplicaron alrededor de 10,700 dosis, las cuales no fueron suficientes para inmunizar a todos.

De manera paralela, al Hospital General arribó un paquete de casi 500 vacunas de Pfzer para aplicarle al personal médico que está en primera línea, pero se aprovechó inmunizar al personal de la Jurisdicción Sanitaria 2, dejando sin vacuna a los que ya habían recibido a la primera dosis, pero de éstas se tomaron las necesarias para aplicarle a los que formaron parte de las brigadas de servidores de la Nación, entre ellos empleados de los programas de Bienestar del Gobierno Federal, para que les aplique a ellos la segunda dosis, de modo que los trabajadores federales de la subdelegación de los programas de Bienestar ya están inmunizados totalmente.

A muchos no les tocó

De acuerdo con las fuentes, varios adultos mayores han acudido al Hospital General para preguntar cuándo llegarían otras vacunas, ya que a ellos no les tocó, y son muchos los que hacen falta. Les respondieron que según tienen entendido que las dosis que llegarán al Estado próximamente se llevarían al municipio de Tizimín, por lo que los adultos comentaron que tendrán que viajar a esa ciudad para que reciban su vacuna, tal como lo hicieron muchos que llegaron de Mérida a esta ciudad.

Sobre el asunto, algunos empleados de los programas de Bienestar comentaron que de llegar las vacunas a Tizimín, es probable que a la gente de esta ciudad sí los atiendan, todo depende de la posición que asuman quienes estarán coordinando la campaña en ese lugar.

Comentaron que es mucha la gente que no fue vacunada en esta ciudad, ya que la campaña en realidad no fue bien coordinada y no hubo orden, pues a su juicio debieron terminar en esta ciudad y sus comisarías para pensar en llevar la campaña a otros municipios como se pretende hacer ahora.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan