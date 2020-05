Se suspendería el transporte colectivo Mérida-Kanasín

Piden estar en casa a partir de las 10 de la noche

MÉRIDA.- Wílliam Pérez Cabrera, alcalde de Kanasín, informó esta nooche una serie de medidas aprobadas por el cabildo para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 en ese municipio.

Entre ellas se incluye la solicitud para suspender el transporte público en camionetas de las rutas Mérida-Kanasín, el cierre de bancos a las 3 de la tarde y el exhorto a los pobladores para permanecer en sus casas a partir de las 10 de la noche. Las tiendas de conveniencia cerrarán a las 10 de la noche. Las medidas entrarán en vigor a partir de mañana 6 de mayo.

A continuación, los anuncios publicados por el presidente municipal.

-He girado las indicaciones necesarias para que ningún giro comercial, se encuentre abierto después de las 22 horas. Lo anterior incluye oxxos, seven eleven, extras, etc. Únicamente permanecerán abiertos con las debidas medidas sanitarias, farmacias y consultorios médicos.

-Se instruye a los bancos Azteca y Coppel con establecimiento en el municipio, a que suspendan operaciones, a más tardar a las 15 horas diariamente en días hábiles.

-El día de mañana solicitare formalmente por escrito, al Gobernador del Estado, Lic. Mauricio Vila Dosal, la suspensión del servicio de transporte público en colectivo( VANS) en las rutas Merida-kanasin-Merida y Merida-santa Isabel- Merida; toda vez que en repetidas ocasiones se han encontrado sobrecupos y que pudieran constituir un posible foco de contagio de covid-19.

-Se exhorta a la ciudadanía en su totalidad que a partir de las 22 horas, eviten estar fuera de sus viviendas.