Se unen a paro nacional

Empleadas de la Comuna de Peto no irán a trabajar

PETO.— Las autoridades municipales de esta población se sumarán al paro nacional que se llevará al cabo el próximo lunes 9 como una manera de protestar por los casos de violencia contra las mujeres, se informó en la página de Facebook del Ayuntamiento.

El alcalde Édgar Calderón Sosa indicó que en su vida se ha encontrado con mujeres maravillosas que han cuidado de él y lo han acompañado en momentos difíciles, por lo que se unirán a la iniciativa ante los elevados índices de violencia contra las mujeres mexicanas y en respuesta al paro nacional.

Señaló que no pueden permitir que siga existiendo cualquier tipo de violencia a las mujeres porque tiene madre, esposa e hijas, además de que de no quiere que ninguna mujer se sienta insegura en cualquier lugar.

Explicó que el personal femenino que trabaja en su administración no asistirá a trabajar ese día.

Cabe señalar que cada vez son más los sectores de la sociedad que participarán en el paro nacional, incluso se espera que se sumen también instituciones educativas.

Aunque no se ha hecho oficial todavía, en diferentes escuelas las madres de familia se están poniendo de acuerdo para no llevar a sus hijos a clases el próximo lunes, sobre todo en el caso de los preescolares, donde la mayoría de la plantilla laboral son mujeres, pues las docentes no asistirían a sus labores.— m.a.m.g.

Movimiento Pormenores

El paro nacional cobró fuerza inesperada a raíz de los feminicidios recientes.

Surgimiento

La iniciativa “Un día sin nosotras” fue convocada por un grupo veracruzano de activistas, las Brujas del Mar.

Objetivo

La convocatoria se difundió en redes sociales el mes pasado y se busca exigir al gobierno acciones para frenar los feminicidios y, en general, los delitos contra mujeres en razón de género, como acoso, abuso, violaciones y discriminación.

Rol social

El movimiento consiste en que las mujeres no asistan el lunes 9 de marzo a su trabajo, escuela o comercios y no hagan actividades domésticas para evidenciar el importante papel que ocupan. En la víspera , 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

