Se unen por “Panchito”

Uniformados de Tzucacab también apoyan a causa

TZUCACAB.— Luego de conocer su caso, más personas se unieron para apoyar a Francisco Gómez Palomo, de 67 años de edad, mejor conocido como “Panchito”, quien ya recibe atención médica para recuperarse.

Como publicamos el pasado domingo 1, vecinos relataron que “Panchito” sufrió hace unas semanas una caída y se lesionó una pierna y un brazo y desde entonces ya no puede valerse por sí mismo; permanece postrado en su hamaca, en un predio prestado de la calle 31 entre 46 y 48 de la colonia San Esteban.

“Panchito’ ya no se puede levantar, no puede moverse, hace sus necesidades en su hamaca y para alimentarse necesita ayuda. Vive solo y no cuenta con ningún familiar que lo apoye”, dijeron.

Se averiguó que más personas se preocupan por el adulto mayor y le llevan comida. Anteayer jueves, un grupo de personas le llevó alimentos y agentes de la Policía Municipal se unieron a las labores para asearlo, ya que por su corpulencia es difícil moverlo.

También se le aplica un medicamento en ámpulas para bajarle la inflamación de sus heridas, y, además, las autoridades municipales le buscan más apoyo médico para que pueda valerse por sí mismo.

“Panchito” es muy conocido en esta villa, ya que durante más de 30 años trabajó como ayudante en el mercado municipal.— Martín Chac Bacab

