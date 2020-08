Piden reparar la Izamal-Sitilpech, tras percances

IZAMAL.— Vecinos y taxistas piden que se reparen los baches de la carretera Izamal-Sitilpech debido a que ya ocasionaron accidentes.

Destacan un bache de gran tamaño como el principal problema y riesgo para los que transitan en la carretera Izamal-Sitilpech.

Indican que ese hueco ya causó varios accidentes, ninguno grave, pero para los vecinos y taxistas el bache grande representa un peligro de sufrir un percance de consecuencias lamentables.

Para alertar del peligro, varios vecinos sembraron una planta de plátano en uno de los baches de la vía.

“Los que no conocen esta ruta se van con la finta y se van al bache; para fortuna no van muy rápido los coches y no se estrellan con el muro, pero es peligroso porque está cerca de una empresa de materiales y los camiones pesados que pasan hacen más grande el hueco”, dice un vecino del municipio que transita en la vía.

“Creo que es un tramo estatal, así que el Ayuntamiento debe solicitar que se repare”, indica.

“Hay otro (hueco), pero el que está en la salida de camiones del banco de materiales es más peligroso porque, por el material blanco acumulado, o entras al bache o derrapas con el polvo acumulado”, sostiene.

Otro usuario de la carretera expresa: “Qué bueno que lo vas a sacar (por publicar), para que tapen el bache y no pase accidente alguno.

“En una ocasión, un taxi de Tinum se salió de la carretera por entrar en el bache y se le rompieron los amortiguadores; de milagro no pasó algo mayor, solo el susto y la pérdida material.

“Además, que le digan a la empresa que sale con sus volquetes de materiales de la bodega y banco de materiales que raspen donde salen y retiren el polvo porque es peligroso, pueden derrapar motociclistas, ciclistas y autos con el polvo regado que invade la carretera”, coincide el usuario.

La vía de Izamal a Cenotillo, en su tramo Izamal-Sitilpech, es muy transitada porque conecta con la vía a Espita, Tizimín y Valladolid para ir a Quintana Roo.

El tránsito aumenta cada fin de semana, cuando suelen pasar taxis de varios municipios provenientes de la Riviera Maya. — José Candelario Pech Ku