“Se volvió horno” un mercado

Locatarios se dicen engañados con unas obras

HUNUCMÁ.— Se registran buenas venta de pitahaya y aguacate en el mercado de esta ciudad, que son frutas de temporada.

En el puesto de doña Eva, que se ubica dentro del mercado recientemente remodelado, se vio su mesa con pitahayas desde 15 hasta 10 pesos la pieza.

La comerciante dijo que hay buena demanda de esta fruta, ya que es muy refrescante para esta época de calor.

En otro puesto se dijo que se encareció el tomate, que está en 26 pesos el kilo, y los aguacates están a bajo precio, desde 20 hasta a 10 pesos la pieza dependiendo del tamaño, a diferencia de hace unos meses, cuando una fruta se vendía incluso en $50.

A una pregunta, los locatarios comentaron que el lugar es un horno debido a que cerraron todo con láminas y no dejaron más que un pequeña fila para el paso del aire, lo cual dicen que fue un engaño por parte de las autoridades ya que quitaron las celosías que dejaban pasar el aire y la luz del sol.

Ahora parece un cajón, expresaron, los ventiladores no dan suficiente aire, así como aún no han puesto reja ni cortina para que se mantenga cerrado en la noche, y hay preocupación ya que suelen dejar muchas cosas.

También se quejaron de que no hay agua potable y no les queda de otra que utilizar agua de pozo. Dicen que no es justo tanto dinero que se invirtió según las autoridades para el remozamiento que hicieron, además de que la regidora de mercados nunca fue a darles la cara.

Sin embargo esperan que el nuevo ayuntamiento los tome en cuenta ya que se trata de gente que necesita salir a vender.— María Inés Castilla Quintal