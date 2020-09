Secreto, el avance en pesquisas sobre abigeo

Afectados aún no reciben datos de las autoridades

TIZIMÍN.— Continúan en espera dos productores ganaderos en torno a las investigaciones que realizan los agentes de la Fiscalía General del Estado.

“Nos dicen que hay avances, pero no vemos claro, ojalá ya pronto nos den una buena noticia”, expresa el ganadero Susano López Rosado, víctima del robo de 22 reses en su rancho.

Según indica, la poca información que tiene es lo que circula en las redes sociales y en la prensa, pues no le han avisado si ya aparecieron o no sus animales.

Incluso dice que desconoce si entre los animales que presuntamente rescataron de un rancho cerca de Panabá están los de él.

“Me tienen en ascuas, incluso he platicado con Esteban Abraham (Macari, líder de la Ugroy) y me dijo que van por buen camino las investigaciones y que según están cerca, pero no sé qué tan cerca es para ellos, si un kilómetro o un centímetro”, expresa.

Por su parte, el ex alcalde Luis Rodríguez Canto, a quien le desmantelaron todo su sistema de bombeo que incluye paneles solares, bomba sumergible así como herramientas de trabajo y una montura del rancho Santa Mónica, dijo que están en la espera de información fresca pues lo último que le dijeron es que se recorren varios lugares.

Señala que el asunto parece ser complicado y llevara más tiempo, pero confía que se dará con los responsables pues son varias denuncias las que se están siguiendo por robos a ranchos.

Por otra parte, de manera extraoficial se supo que la policía investigadora tiene detenidas a dos personas que están aportando varias pistas en cuanto al abigeo en la zona.

Los detenidos son originarios de comisarías de Tizimín quienes habían laborado como vaqueros en ranchos de la región.

Como parte de las investigaciones y la presión del sector ganadero, en varias comunidades aledañas a Tizimín se han instalado retenes de la SSP y a pesar que la “ley seca” se levantó revisan el interior de vehículos sobre todo camiones de carga y a los ocupantes.— WENDY UCÁN CHAN