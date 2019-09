En la comisaría progreseña de Flamboyanes un grupo de padres de familia se ha manifestado a las puertas de la escuela telesecundaria “Juan Miguel Castro”.

Es la segunda semana del nuevo ciclo escolar y los estudiantes no han podido comenzar las clases.

Los padres aseguran que se llevaron a cabo las inscripciones con normalidad pero que la escuela aún no cuenta con la cantidad de docentes necesaria para atender a los alumnos.

“No tenemos maestros, no tenemos libros y no hay personal de intendencia, ya hicimos un llamado a la SEP pero no nos hacen caso”, manifestó María Inés Chablé quien ha inscrito a su hijo para cursar el primer grado.

La maestra Greti, directora del plantel, comentó que solo cuenta con tres maestros, juntos han intentado dar solución al problema pero al encontrarse con más de 200 alumnos no se dan abasto para atenderlos.

La directora admite estar preocupada por la situación, pues comprende la molestia de los padres de familia.

“El apoyo ya se solicitó, quedamos a la espera de la respuesta” comentó.

Elementos de la policía municipal se encuentran en el lugar para mantener el orden y la seguridad, mientras esperan la llegada de las autoridades de la SEP.- (Por Gabino Tzec Valle /Darinka Ruiz Morimoto).