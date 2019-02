Secundarias del Sur participan en torneo de escoltas

Hacen gala de marcialidad

TEKAX.— Con la participación de 15 escuelas secundarias se llevó al cabo en esta ciudad un concurso de escoltas de la Zonas 08 y 09, como parte de la asignatura de Educación Física.

En el evento resultó triunfadora la secundaria técnica No. 35 de Oxkutzcab, cuyas integrantes hicieron gala de marcialidad y recibieron su premio de manos del director de esa escuela, profesor Erick León Aguilar.

La cancha municipal de esta ciudad fue la sede del concurso de escoltas en el que fueron 15 escuelas participantes, entre ellas, la estatal Juan Pacheco Torres, la técnica No. 3 de San Diego, la federal Emiliano Zapata, todas del municipio de Tekax; además la secundaria general No. 8 Felipe Carrillo Puerto, la general Humberto Esquivel Medina, y la estatal No. 9 Saturnino Gómez Sosa, de Ticul; la general Cuauhtémoc, de Pustunich; la técnica No. 31 de Akil; la estatal No. 25 Los Tratados de Tzucacab; la técnica No. 35 y la escuela estatal Rafael Matos Escobedo, de Oxkutzcab; la técnica No. 67 Raquel Dzib Cicero, de Tahdziú; la técnica No. 68, de Pencuyut; la estatal Pilar Victoria y Victoria, de Peto, y la escuela secundaria técnica No. 10, de Teabo.

Éxito

El alcalde anfitrión, Diego Ávila Romero, dio la bienvenida a las escuelas participantes y les deseo éxito a todas las escoltas.

Después de que todas desplegaron sus evoluciones, los jueces dieron su veredicto y la ganadora del concurso fue la secundaria técnica No. 35 de Oxkutzcab; el segundo lugar se lo adjudicó la estatal Los Tratados de Tzucacab y el tercer lugar fue para la estatal Juan Pacheco Torres de esta ciudad.

Asistieron al evento los supervisores Jorge Ramírez Castillo y José Elías Durán Segovia, de las zonas 08 y 09 de Educación Física, respectivamente, además del supervisor de escuelas estatales de la zona 02, profesor Ceferino Góngora Vega.— Arnulfo Peraza Rodríguez / MEGAMEDIA