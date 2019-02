Seguir las huellas de Jesús

Bienvenida al P. Echeverría en la iglesia de Tizimín

TIZIMÍN.— Más de 500 feligreses atestiguaron la toma de posesión del padre Pedro José Echeverría López como párroco de la iglesia de los Tres Santos Reyes.

Luego estar al frente de la parroquia de Nuestra señora de Guadalupe, anteanoche el padre Pedro recibió gustoso y contento su nueva comunidad con la que se comprometió a trabajar en unidad por la iglesia católica.

La celebración inició con el toque de campanas de la parroquia por el padre Echeverría, una vez que entraron al templo y ya en el altar mayor se leyó el nombramiento como párroco y recibió las llaves de su iglesia.

Como parte de la ceremonia se realizó el juramento de fidelidad y profesión de fe para asumir su cargo con su nueva parroquia.

El padre Pedro recitó el Credo y renovó su promesa sacerdotal.

En medio de la celebración que ofició el Obispo Auxiliar Pedro Mena Díaz se hizo la entrega de la pila bautismal y del confesionario como los principales lugares donde ejercerá el ministerio de fe.

El párroco Pedro Echeverría también recibió las llaves del sagrario y se sentó en su nueva sede

Antes de concluir la celebración un ciudadano dirigió un mensaje dando la bienvenida: “Lo recibimos con los brazos abiertos estamos muy contentos por este regalo mediante ustedes, su presencia nos regocija y aviva en nuestro ser esa fidelidad a la Virgen para responder al llamado de fe”.

En su mensaje, el padre Echeverría dijo que el encargo es cuidar el camino y la meta es clara: dirigir los pasos a Jesucristo.

Agradeció a la comunidad de la parroquia de Guadalupe por haberlo acompañado, pero también a su nueva comunidad de los Tres Reyes, así como a los sacerdotes que estuvieron presentes.

“Gracias por su presencia caminaremos juntos, vamos siguiendo las huellas de Jesús, el Buen Pastor; les suplico su oración. No tienen ustedes idea del significado que hay en la oración de un sacerdote que llega a conducir una comunidad donde fui bautizado, aquí recibí las aguas bautismales de parte del padre Gamboa, aquí recibí mi Primera Comunión y el Señor me ha concedido la gracia de regresar después de muchos años y compartir con ustedes lo que me ha dado”.

“Creo que el mandato del señor es claro, que es la unidad; somos una sola iglesia organizada en dos comunidades parroquiales para mayor servicio de los fieles a partir de esta noche soy su párroco y ustedes son mi comunidad ” expresó.

Al final de la misa hubo un festejo en la explanada del ex convento.— WENDY UCÁN CHAN