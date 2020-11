Seguirán los descuentos

No hicieron las ventas esperadas en el Buen Fin

VALLADOLID.— Ayer viernes terminó de manera oficial el “Buen Fin”, en el que según algunos empresarios no se tuvieron las ventas que se esperaban, aunque en el último día se observó un ligero incremento de clientes la zona de comercios, no fue suficiente para poder decir que les fue bien.

A pesar de haber concluido el programa como ya publicamos, todos los comercios retirarán sus letreros del programa, pero seguirán ofreciendo diversas ofertas, por lo que sugieren a los clientes que hoy sábado y domingo soliciten las ofertas y descuentos que se estarán ofreciendo, con el objeto de obtener mejores ventas este fin de semana.

Como publicamos anteayer, varios empresarios dijeron que a pesar de terminarse el Buen Fin, varios de ellos continuarán ofreciendo sus descuentos y ofertas, a fin de obtener mejores ventas este fin de semana.

Varios de los comerciantes comentaron que no tuvieron buenas ventas, debido a que la gente por miedo a los contagios del Covid-19, evitó estar cerca de la gente en el centro comercial, mejor no salió a comprar, lo cual afectó seriamente el objetivo del plan.

Ayer viernes se terminó de manera oficial del Buen Fin que inició desde el pasado día 9, de modo que duró 11 días y varios de los empresarios comentaron en su momento que les podría ir bien tomando en consideración que serían más días de ofertas y descuentos, de modo que la gente tenía el tiempo suficiente para salir a comprar.

En este sentido es importante recordar que en años anteriores una empresa joyera realiza su feria, justo durante los días del Buen Fin, lo que permitía que arriben alrededor de 5,000 clientes de varias partes del país, lo que representaba una importante derrama económica para la ciudad, lo cual en esta ocasión no se llevó al cabo, debido a la pandemia.

Comerciantes de esta ciudad comentaron que mucha gente que solía salir a comprar no lo hizo por miedo, incluso no se reflejó en ningún sentido si se pagó o no un anticipo del aguinaldo de los trabajadores burócratas, de modo que no se observó algún movimiento inusual, como en años anteriores.

Comentaron que sí se vio un ligero aumento de gente en el centro comercial, pero nada extraordinario, por lo que muchos han decidido continuar con sus promociones, descuentos y ofertas, pero ante la ausencia de los carteles el Buen Fin, es necesario que los clientes soliciten las ofertas que se estarán otorgando, pues no estará ante la vista del público.

Comentaron que algunos de ellos, sobre todo los comercios no esenciales, quizá en la etiqueta de precios pongan descuento que se les hará a los clientes, por lo que se les pide que estén pendientes.

Con este plan es probable que obtengan un poco más de ventas hoy sábado y mañana domingo, esperando que la gente salga de sus casas para comprar lo que necesite.— Juan Antonio Osorio Osorno