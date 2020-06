Seguirán lucha contra la CFE

“Se confirma que cometieron un acto de injusticia”

OXKUTZCAB.— En seguimiento de la lucha de campesinos de San Felipe II contra la CFE, se dio a conocer que apenas anteayer martes la empresa productiva del Estado entregó la notificación de la suspensión de servicio en esa comunidad perteneciente al municipio de Tekax.

Como informamos, el domingo pasado, la Comisión Federal de Electricidad dejó sin servicio de energía eléctrica a los campesinos de ese poblado.

De acuerdo con el representante jurídico de la Unión Agropecuaria del Sur, Freddy Domínguez Aké, hasta ayer miércoles, personal de la CFE no les ha reconectado el servicio, “a pesar que se confirmó que cometieron un acto de injusticia, porque sin notificar previamente sobre un adeudo anterior por error fueron a la comunidad y quitaron las cuchillas”.

Señaló que la notificación es con fecha de entrega del 22 de junio y apenas la recibieron anteayer martes,

Agregó que, “aprovechándose de la ignorancia de la gente, quieren justificar su injusticia y el acto criminal que ellos cometieron”.

“Con el documento se comprueba que sin previa notificación cortan el servicio”, destacó Domínguez Aké.

Rechazó lo que él consideró como un mal proceso y “situación de carácter inquisitoria de la CFE”.

“Los diputados deben ver la forma de que éstos (la CFE), no sigan cometiendo este tipo de actos de atropellos y abusos, no primero se mata y se busca cómo resucitar”, expresó.

“Es un acto violatorio de derechos humanos, y con la factura se comprueba que no se debe nada a la CFE y esto es un acto criminal que hay que hacerle saber al director de la CFE, Manuel Bartlett.

“Cuando el gobierno federal dice que está combatiendo la corrupción, la CFE es un nido de corrupción y ladrones; al que reclama se le rectifica, al que no reclama, se le cobra... ¿dónde queda el dinero que roban”.

“Esto no debe quedar aquí, la institución encargada de vigilar debe de tomar cartas en el asunto. Estos servidores atentan contra la gente. No solo deben ser despedidos, sino inhabilitados, porque están atropellando los derechos, ahora no pueden alegar nada (los campesinos afectados), ahora hay que ir hasta Campeche para presentar denuncia ante la Profeco”, se quejó.

El líder campesino aseguró que ellos mismos (los trabajadores de la CFE) reconocen que no notificaron al bajar la cuchilla y de esta manera presionan para que se pague, “(pero) por error de lectura están cobrando un dinero que a lo mejor no se consumió”.

“Los campesinos no necesitan que les regalen lo que consumen, y por lo consiguiente seguirán luchando contra la CFE”, aseguró.

Lectura mal tomada

De acuerdo con el aviso de cobro por ajuste a la facturación 39/2020 que recibieron anteayer los campesinos de San Felipe II, firmado por Andrés Aguilar Balam, agente comercial de la zona Ticul, se encontró una lectura mal tomada y faltó por facturar 11,092 kws y por eso cobrarán $4,230.

La factura que se quiere ajustar es de febrero pasado, la cual, aseguró Domínguez Aké, los campesinos ya liquidaron y cuentan con el comprobante del pago.— Megamedia