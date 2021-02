Semar invita al concurso literario El Viejo y la Mar

PROGRESO.— La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) abrió la convocatoria para el XIII Concurso Nacional Literario Memorias de El Viejo y la Mar, en el que podrán participar adultos mayores escribiendo obras literarias relacionadas con los 200 años de la Armada de México, a fin de celebrar el aniversario del momento histórico en que se consolida la independencia.

La Semar invita a las personas mayores a partir de 60 años de edad en el concurso, cuyo objetivo es motivar a los adultos mayores para que expresen su percepción respecto a los 200 años de la Armada de México.

Las inscripciones comenzaron desde ayer y concluyen el 19 de marzo.

Podrán participar todas las personas mexicanas de nacimiento, a partir de los 60 años de edad.

El tema central del relato son los 200 años de la Armada de México, en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

No podrán participar los que ganaron los tres primeros lugares de este concurso en años anteriores, a fin de dar oportunidad de ganar a otros concursantes.

Los interesados deberán hacer solo un solo escrito y firmar con su nombre completo, así como ser aficionados, no profesionales en el género literario establecido y no haber publicado ninguna obra. Entre los requisitos también están el no plagio total y parcial de obras (escrito, ensayo, relato, etcétera), publicados en cualquier medio, así como de la autoría de terceros (familiares, amigos, conocidos), pues los trabajos deberán ser completamente originales e inéditos.

El trabajo se elaborará a computadora, con doble espacio entre líneas, con una extensión mínima de tres cuartillas y máxima de 10, y letra arial del número 12.

Adjunto al trabajo deberá incluir título del relato, nombre completo del concursante, edad, domicilio particular, ciudad o municipio, código postal, correo electrónico, números telefónicos con clave lada, en el que se pueda localizar fácilmente, ya sea propio o de algún familiar cercano.

Los documentos que se requieren en PDF son copias del acta de nacimiento, del CURP y de comprobante de domicilio.

La ficha de inscripción publicada en la convocatoria en la página de internet www.gob.mx/semar deberá imprimirse, llenarse en su totalidad y entregarse junto con el trabajo literario, así como todas las copias de los documentos solicitados. La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

La entrega de los trabajos literarios será digital al correo electrónico de las oficinas del coordinador oficial del concurso designado por el gobierno de cada estado de la República y de Ciudad de México, cuyo correo podrá localizarse en el directorio publicado en la página de internet www.gob.mx/semar. Los adultos mayores que habiten en los estados costeros podrán enviar de manera digital su trabajo al correo electrónico de la región, zona o sector naval de su estado, el cual podrán consultar en el directorio publicado en la página de internet www.gob.mx/semar.— gabino tzec valle

Ganador Concurso

Los resultados del certamen se publicarán en la página de internet www.gob.mx/semar .

Premios

Los ganadores se darán a conocer el 31 de marzo. El ganador recibirá un diploma, souvenirs de la Marina, obras literarias y un obsequio sorpresa. Los coordinadores estatales harán la entrega.