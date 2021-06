Semiinconsciente en el asfalto

Ebrio motociclista atropella a can y se cae al suelo

KINCHIL.— Un motociclista resultó lesionado tras el encontronazo de su vehículo contra un perro, al que no pudo eludir cuando se le atravesó en el camino por su estado de ebriedad.

Jorge Sosa, de 39 años, guiaba su moto semiautomática 125 cc.

Al pasar en la calle 22 entre 21 y 23 del centro de esta comunidad, un can se le cruzó en el camino y no pudo esquivarlo, debido a su estado de embriaguez.

Ante el golpe, el motociclista perdió el control del vehículo y derrapó.

Testigos avisaron a la Policía Municipal, pues Jorge Sosa se encontraba semiinconsciente y boca abajo en el asfalto.

Finalmente, pudo recobrar la razón y los oficiales solicitaron una unidad de emergencia. Arribó al lugar la 21-G de la SSP.

Los paramédicos de la SSP atendieron al ebrio policontundido y dijeron que tuvo solamente una herida en la ceja derecha y raspones en un brazo, y que le descartaron posibles fracturas.

El can no sobrevivió al accidente y su cuerpo fue llevado al tiradero municipal, ya que no se presentaron sus dueños.— Megamedia