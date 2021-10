Semillero de hockey en pasto en Hunucmá

Impulsor pionero dará clases desde hoy en Mérida

HUNUCMÁ.— A siete años de haber iniciado una escuelita de hockey en pasto, el maestro Géner Adán García, nacido de esta ciudad, relata que este proyecto ha ido avanzando al grado que ahora cuenta con más de 30 alumnos, desde niños de cuatro años hasta jóvenes de 17, tanto varones como niñas.

El mentor dice que nunca imaginó que este deporte, que es muy poco conocido para muchos y practicado por pocos, ya que en la mayoría de los lugares lo que se practica es el fútbol soccer, en Hunucmá fue muy bien aceptado.

“Al grado que ya llevamos un buen camino recorrido, con altas y bajas pero agradezco a los padres que son los principales motivadores para que sus hijos practiquen este deporte”, dice.

Adán, como es más conocido, dice también que la escuela se llama Venados de Hunucmá, de la cual han salido hasta el día de hoy dos jóvenes que son seleccionados nacionales: Santiago Gio Ceballos, de 17 años de edad, y Eder Esquivel Herrera, de 16 años.

Los dos jóvenes comenzaron desde que inició esta disciplina deportiva en Hunucmá y solo suspendieron prácticas a causa de la pandemia, pero se han reactivado de a poco.

Las clases son los martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde, y lo mejor que son gratuitas, todo ello gracias al apoyo del Instituto del Deporte de Yucatán, y la Asociación de Hockey estatal, cuyo presidente es Jorge Carlos Lavín Leal, a quien Alan García agradece todo el apoyo que les ha brindado y porque ha creído en este proyecto ya que ve en Hunucmá mucho talento de niños y jóvenes en este deporte, por lo que la escuela está afiliada a la Federación Mexicana de Hockey.

Gracias a todos esos logros, el maestro Géner Adán fue invitado a dar clases del deporte a partir de hoy lunes en el Estadio Salvador Alvarado, en Mérida, los días lunes, miércoles y viernes, por la tarde-noche.

A una pregunta dijo que se siente feliz y más motivado ya que este deporte le ha dejado muchas cosas buenas entre ellas el reconocimiento de su trayectoria como entrenador.

La Selección de Hunucmá ha ganado varios juegos interestatales en la liga, como la sub 12, sub 10 y sub 7, por lo cual ha sido tricampeona. Dijo que a futuro tiene varios proyectos como el expandir este deporte a los colegios de bachilleres; así como también preparar a estos chicos para los próximos torneos a nivel nacional ya que tiene la capacidad y la disciplina, que es lo principal para ser un buen deportista en todos los ámbitos.

Agradece a las autoridades deportivas el apoyo que le brindan, así como las instalaciones del campo de fútbol de salón de la colonia Sampool donde actualmente entrenan.

También ya cuenta con alumnos en las comunidades de Tetiz y Samahil.— María Inés Castilla Quintal