Sepultan a yucateca víctima de feminicidio en Holbox

En Quintana Roo la sanción para un feminicida es de 25 a 50 años de prisión

Familiares y amigos dieron hoy lunes, en Holbox, el último adiós a la yucateca Karla N., de 29 años de edad, oriunda de Progreso, madre de un menor y taxista de un carro de golf, quien fue torturada y asesinada brutalmente el sábado 27 en esa isla de Quintana Roo.

Sus amigos y familiares recibieron el cuerpo hoy a las 7 de la mañana para velarla.

El velorio de Karla N., progreseña, madre de un menor, víctima de feminicidio, en Holbox, Quintana Roo

Karla, en un ataúd color nogal depositado sobre una mesa de madera, fue velada en el terreno de la casa donde vivía con sus amigos, en la calle Gerónimo de Aguilar del centro de Holbox.

Varias veladoras blancas encendidas y flores se colocaron en el piso de tierra alrededor de la mesa con un mantel blanco, donde se depositó el féretro, protegido de los rayos solares por una lona azul. Los deudos, unos sentados en sillas de plástico o de metal y otros de pie, despidieron a Karla con oraciones.

El cortejo fúnebre

Tras los rezos, el féretro fue subido a la “cama” de una camioneta de redilas blanca y sobre el ataúd se depositaron una playera amarilla que Karla usaba en su trabajo como taxista y unas flores.

Amigos, familiares y compañeros de trabajo a bordo de jeeps y carritos de golf formaron el cortejo fúnebre que recorrió calles de la isla.

A Karla la empezaron a buscar el sábado, cuando no retornó a su casa después del trabajo. Fue hallada con una blusa, sin pantalones y zapatos, los senos mutilados, las manos atadas y lesiones cortopunzantes, en la playa de la zona conocida como Ciricote y Punta Coco. Cerca, volcado en el mar, estaba su carrito de golf.

El reporte de la Fiscalía de Quintana Roo

Sobre el feminicidio de Karla, por el cual ayer domingo se detuvo y se consignó al Ministerio Público a Roger C., la Fiscalía de Quintana Roo informó hoy lunes que “las primeras investigaciones establecen que entre la víctima y el agresor existía una relación afectiva”.

Agregó que “debido a una confrontación, el imputado le ocasionó la pérdida de la vida de manera violenta, y quedando a disposición de la representación social para resolver su condición jurídica y ser presentado a un juez de Control”.

La sanción por feminicidio en Quintana Roo y Yucatán

El Código Penal de Quintana Roo, en su artículo 89-Bis, sanciona el feminicidio con prisión de 25 a 50 años.

En Yucatán, estado donde nació Karla, el feminicidio en el que el agresor tuvo una relación sentimental con la víctima se castiga con prisión de 40 a 60 años.

Hoy mismo, mujeres protestaron en el parque principal de Holbox para exigir justicia para Karla.

En la concha acústica del parque colocaron veladoras y carteles que dicen “Somos la voz de las que ya no están”, “Si lastimas a una mujer respondemos todas”, “Karla tu caso no quedará impune”, “Si mañana falto yo préstame tu voz”, “Todos somos uno: atte los niños de holbox (sic)” y “Que Holbox lo sepa, esto no se puede repetir”.

Te puede interesar: