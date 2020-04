Será una representación más íntima

Viacrucis viviente de Acanceh, solo con ocho personas

Únicamente ocho personas participarán en el tradicional viacrucis viviente de Acanceh, que se llevará al cabo a puerta cerrada y se transmitirá en vivo a partir de las 10 horas.

El cambio, como hemos informamos anteriormente, se debe a la emergencia sanitaria por el Covid-19, y por ello el grupo parroquial Renacimiento, organizador de la actividad desde hace 39 años, dispuso que participe el mínimo de gente.

En esta ocasión solo estarán, con las debidas precauciones, los jóvenes que personifican a Jesús, María, Verónica, Cireneo, dos mujeres piadosas, un centurión y Poncio Pilatos.

“Vamos a representar las 14 estaciones de la Iglesia”, informa Andrés Medina Chalé, quien a sus 22 años de edad representará a Cristo por quinta vez.

En entrevista con el Diario, Andrés confiesa que sufrió un “bajón emocional” cuando se enteró que el viacrucis no se haría en la calle. “Me dio una tristeza muy fuerte. Todos estábamos así: mi familia, mis compañeros y hasta el coordinador”.

Su tristeza no era para menos, pues éste sería su último año de representar a Cristo y pensaba que sería espectacular.

“Yo decía ‘¿Por qué a mí?, ¿por qué no a los otros?’. Y mi mamá me consolaba diciendo que Dios sabe que soy fuerte y que no necesito que me vean miles de personas y tener cámaras enfrente… Dios quiso que mi última vez fuese íntima”.

Sin embargo, considera que al final de cuentas esta edición será inolvidable dadas las circunstancias “Me siento dichoso, ya que ahora tenemos tecnología porque si esto hubiera pasado hace años, ni siquiera se hubiera podido transmitir”.

Sin embargo se dice nervioso debido a que todo es nuevo: la forma, el horario, la duración… De hecho, no ha tenido ensayos desde que se suspendieron en las primeras semanas de marzo.

También fueron cancelados los entrenamientos que solía hacer para soportar el peso de la cruz, aunque esta vez será menos extenuante porque no habrá caminata y la representación durará 40 minutos.

Preparación espiritual

A pesar de todos estos cambios forzados, el joven continúa preparándose espiritualmente. “No he dejado de hablar con Dios, le pido que me ayude. En un principio sentía que no iba a soportar la forma en cómo se hará, pero ya la aceptamos y el padre nos manda temas sobre la Cuaresma”.

En la representación tampoco se permitirá la entrada del público y para que nadie intente aproximarse, no se revelará el lugar dónde se realizará la transmisión.

Andrés indica que ni siquiera sus familiares podrán ir y allí solo estarán los ochos actores, quienes regresarán a sus casas una vez que termine la representación.

El joven recuerda la importancia que la población permanezca en su casa y no salga y que siga las transmisiones por Facebook en la página Renacimiento Acanceh Yucatan.— Iván Canul Ek

