Serie de encontronazos

Auto destrozado en Tizimín: choca contra autobús

En Tizimín, un auto terminó destrozado al colisionar contra un autobús estacionado.

Los hechos ocurrieron ayer en el tramo Sucilá-Espita cuando el conductor de un automóvil Hyundai, color blanco, circulaba de Norte a Sur en esa vía.

Según dijo el conductor, no se percató que la unidad de pasajeros estaba estacionada, debido al humo que provenía de maleza que se quemaba a la vera de la vía.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y trasladaron al hospital a dos personas que viajaban en el Hyundai.

Doble falta

En Progreso se registraron dos choques a primera hora los cuales dejaron como saldo daños materiales y cuatro lesionados.

El primer hecho de tránsito ocurrió a las 2:30 de la madrugada; fue causado por el conductor de un auto Spark que transitaba en sentido contrario en la calle 102 y con las luces apagadas.

En el vehículo viajaban cuatro jóvenes vecinos de este puerto; se impactaron de frente contra un Attitude que era guiado en preferencia sobre la 31.

Por la colisión, los cuatro ocupantes del Spark resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja, quienes trasladaron a éstos a clínicas particulares.

El segundo accidente de tránsito ocurrió a las 5:25 horas, en la calle 33 con 124, en el poniente del puerto; fue ocasionado por Jorge Enrique Ortiz, quien guiaba el Ford Fiesta blanco, placas ZAU-155-B, de Sur a Norte sobre la calle 124.

Al llegar a la 33, Enrique Ortiz no respetó el alto y chocó su unidad contra el Aveo, placas YYG-988-C, conducido sobre la 33 por Alexis Zamudio Uscanga.

El percance solo arrojó daños materiales.

Maestra, ilesa

En Dzidzantún, una maestra chocó su camioneta contra un tractor en el tramo Cansahcab-Dzidzantún, con saldo de solo daños materiales a pesar que el primer vehículo resultó con el frente destrozado. Los hechos se registraron anteanoche viernes, cerca de las 10:30.

La maestra G.S.G., oriunda de este municipio, circulaba de Poniente a Oriente sobre dicho tramo, a bordo de una camioneta Jeep Patriot, roja, pero cinco kilómetros antes de entrar a Dzidzantún chocó contra un tractor sin luces traseras, que circulaba a vuelta de rueda en la misma dirección.

La afectada indicó que no vio a la pesada unidad, la cual jalaba un remolque, hasta que la tuvo casi de frente, debido a que no traía luces traseras, y ya no pudo evitar la colisión.— D.R.C.T. / Gabino Tzec Valle / Juan M. Chapa Cantú