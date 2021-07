“Si hay pruebas que se aplique la ley”

En Izamal hay desconocimiento sobre la consulta

IZAMAL.— Este domingo 1 de agosto se llevará al cabo en el país la consulta popular que promueve el gobierno federal.

Como se recordará, el jefe del ejecutivo federal es el impulsor de esta consulta popular para juzgar a los cinco ex presidentes que lo antecedieron tres del PRI y dos del PAN, pero la Suprema Corte de la Nación cambió la pregunta para dejarla de la siguiente forma.

¿Está de acuerdo o no en que se lleven al cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso contra las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Sin embargo, los izamaleños poco saben de la consulta ciudadana y de los que saben, algunos irán a votar y otros no acudirán ya que consideran que es innecesaria la votación, en todo caso “que se ponga la denuncia y se le enjuicie a los ex presidentes si hay delitos que perseguir”.

“No saldré a votar porque considero que es un ejercicio poco trascendental, hoy invito a las y los maestros que promueven la consulta a que no demeriten su título, el engañar a la ciudadanía deja mal parados a los que somos maestros y creo no es eso por lo que le dimos clase a los alumnos, dimos clases para que los ciudadanos tengan buenos conocimientos”, expresó Manuel Lugo.

Idea nada clara

“Tengo la impresión de que no es nada clara la idea que se plantea; si bien es cierto que se conocen algunos delitos por medio del ‘Vox populi’, si hay pruebas contundentes que se aplique la ley. Ejemplo, si robo una gallina me van a enjuiciar o le van a preguntar al pueblo si se puede o no, es claro la ley no es capricho de consulta, yo digo que somos libres de salir o no a participar, en mi caso no”, dijo Jorge Gómez.

“Sí, claro que sí saldré a votar, es una oportunidad que se nos da a los ciudadanos y no sabemos cuándo va a realizarse otra consulta; es, creo, el momento de los ciudadanos y hay que aprovechar esta consulta y emitir nuestra opinión, se está pidiendo con claridad un juicio y estoy de acuerdo”, menciono Martha May.

“Es importante salir a votar, yo saldré, cumpliré con la encomienda, ya me visitaron los del partido de Morena, voy a salir a votar en la consulta ciudadana y que la ley se aplique. Es sencillo votar porque solo tendrá un sí y no, para que pueda haber justicia para el pueblo de México y se aplique todo el peso de la ley”, destaca Juan Pool.

Lo cierto es que al menos hay división de opiniones en la ciudad de Izamal con respecto a la consulta ciudadana.— José Candelario Pech Ku DiariodeYucatan

Ronda de opiniones

Personas de Izamal hablan sobre la consulta

Luis Castro

Líder del PRI municipal

“Es un hecho inédito en nuestro país. Siempre la participación ciudadana en la vida pública es importante, lo vivimos en recién concluido proceso electoral en la que las y los Izamaleños para elegir a sus autoridades. Como todos sabemos para investigar hechos que pueden constituir delitos, se necesita que la autoridad en turno presente las denuncias correspondientes, si se tienen los elementos suficientes, yo creo que se ha tergiversado el sentido original de la consulta para satisfacer intereses políticos, por eso la pregunta es totalmente confusa. Creo que cada ciudadano, en el ejercicio de su voto, designó a las autoridades que los represente, y ésta debe cumplir con sus obligaciones”.