Sí hubo permiso para un gremio en Ticul

Dice ticuleña: “No quiero que hablen mal del alcalde”

TICUL.— Tras la denuncia de vecinos, María Teresa Uicab Mata, propietaria del predio donde ingresó un gremio anteayer domingo por la mañana, sostiene que las autoridades municipales le otorgaron el permiso para la procesión y posterior reunión, con la condición de usar cubrebocas y que se respete la sana distancia.

Como informamos, vecinos de la calle 19 entre 20 y 22 denunciaron que el alcalde Rafael Montalvo Mata habría autorizado la actividad en plena pandemia.

En visita a la casa del representante de este medio de comunicación, María Uicab señala que el miércoles pasado acudió a la presidencia municipal para solicitar el permiso por la procesión en honor de la Virgen de Guadalupe, que realiza el gremio cada año.

“En la presidencia municipal hablé con una licenciada, creo que es la Jueza de Paz, y le pedí el permiso, de allí me enviaron al departamento de Protección Civil, donde me atendió la secretaria y pedí permiso para reventar tres hiladas de petardos. También le pedí que enviaran patrullas para cualquier contingencia”, dice.

“La vecina que se quejó aún no acepta que su partido (el PRI) perdió (la alcaldía), por eso habló a los periódicos. No sé por qué hablan mal del alcalde Rafael Montalvo Mata, no él autorizó el permiso”, alega la vecina.

“Me dijeron que no participe mucha gente, en total habrían asistido 25 personas y también me pidieron que usen cubrebocas y que se respete la sana distancia.

“Lo que no sé es si la patrulla llegó por la solicitud o por otra cosa, pero le di su atolito para llevar (a los oficiales).

“No quiero que hablen mal del alcalde, ya que no él me dio el permiso”, insistió.

La señora Uicab Mata contradice así la versión del alcalde, quien en Facebook señala: “No hay autorizaciones ni de fiestas, ni de gremios ni de eventos (...)”.— Sergio Iván Chi Chi