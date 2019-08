Sí se armó, pero “por mi familia”

En Tzucacab dice que se defendía de ataque juvenil

TZUCACAB.— En visita al Diario, Alberto Caamal Noh, de 24 años de edad, vendedor de elotes que tras una denuncia de vecinos fue detenido el domingo 18 por portación de arma blanca, señaló que son falsas las acusaciones contra él.

El domingo 18, la Policía reportó que detuvo a Caamal Noh en la calle 32 con 29 del Centro, luego que vecinos denunciaron que con un machete asustaba a la gente.

Caamal Noh aceptó que tenía en su poder un machete, pero era para defenderse de jóvenes que apedrearon su casa y lo hizo para proteger a su familia.

“A mi hermano le tiraron en los pies y a mí me dieron en el casco”, relató.

“Para proteger a mi familia saqué mi machete y salí a la calle. Cuando llegué a la esquina de mi casa los policías me detuvieron y me llevaron. No andaba asustando a la gente, ni quería meterme a los predios”, aseguró.

Roban tortillería

Vecinos de esta villa exigen a las autoridades una mayor vigilancia policiaca, luego que fueran robados miles de pesos de una tortillería.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes; en el negocio ubicado en la calle 30 entre 17 y 19 de la colonia Guadalupe, donde la cerradura de la puerta trasera fue forzada. El dinero hurtado, que serviría para pagar a proveedores, correspondía a las ganancias del día.

Trascendió que existe un sospechoso; sin embargo, las autoridades aún están investigando el caso.

Los afectados presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, en donde se levantó el acta UNATD12-GE/1127/2019.— Martín Chac Bacab