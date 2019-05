Hay un nuevo caso de sida cada 34 horas en Yucatán

Cada 34 horas se diagnostica un caso de sida en Yucatán, según el más reciente reporte nacional sobre la enfermedad.

No obstante, en la semana del 7 al 13 de abril se diagnosticó un enfermo cada 12 horas, o sea, dos al día.

Además, en lo que va del año, la cifra de mujeres que se enteran que padecen de sida subió de uno a tres a la semana en la entidad.

El reporte más reciente sobre el sida en México corresponde a la semana 17 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica: del 21 al 27 de abril.

En esa semana, Yucatán notificó cinco nuevos casos de VIH/sida (tres varones y dos mujeres) en ese período. Así que cada 34 horas se diagnosticó a un enfermo.

Con ellos subieron a 96 los enfermos diagnosticados del 1 de enero al 27 de abril (83 varones y 13 mujeres).

Se trata de un aumento de 14 casos y del 17% en comparación con los 82 enfermos del primer cuatrimestre de 2018.

SEMANA 17 (21-27 DE ABRIL)

Yucatán cayó del tercero al séptimo sitio nacional por su cifra de nuevos casos de sida.

Veracruz. 23 casos. Jalisco, 18. Guerrero, 17 Estado de México, 10. Chiapas, ocho. Baja California Sur y Michoacán, seis, cada uno. Campeche, Nuevo León, Tabasco y Yucatán, cinco, cada uno.

* Quintana Roo no reportó casos en esa semana.

Por casos acumulados, Yucatán cayó del tercer al cuarto lugar nacional.

Veracruz, 170. Estado de México, 158. Chiapas, 90. Yucatán, 96.

En México, en esa semana 134 personas se enteraron que están enfermas de sida, es decir, al día se diagnosticó a 19.14 pacientes, un enfermo cada 1.25 horas.

Del 1 de enero al 27 de abril los enfermos de sida sumaron 1,614 en el país (1,368 varones y 246 mujeres), un alza de 329 y del 25.6% en comparación con los 1,285 casos del mismo período de 2018.

SEMANA 16 (14-20 ABRIL)

Yucatán notificó 10 nuevos casos de sida (nueve varones y una mujer) y con ellos subieron a 91 los enfermos diagnosticados (80 varones y 11 mujeres) desde el 1 de enero, un aumento de 17 casos (22.9%) en comparación con los 74 del mismo lapso de 2018.

En esa semana, la entidad yucateca fue la tercera del país con más nuevos casos de sida.

Solo lo superaron Sinaloa, con 18 enfermos (33 desde enero), y Jalisco, con 17 (78).

El Estado también ocupó, por segunda semana consecutiva, el tercer sitio nacional por los casos acumulados desde enero.

Estado de México lideró el “ranking”, con 148 enfermos. Veracruz quedó en segundo sitio, con 147. Yucatán acumuló 91 enfermos. Chiapas, 90. Quintana Roo, 85. Baja California, 77. Guerrero, 73. Campeche, 63. Morelos, 61. Puebla, 56.

A nivel nacional, del 1 de enero al 20 de abril 1,480 personas (1,254 varones y 226 mujeres) se enteraron que padecen de sida, un aumento de 283 casos (23.6%) en comparación con los 1,197 detectados en el mismo lapso de 2018.

En la semana 16, se detectaron 94 casos de sida en el país, es decir, cada día unas 13 o 14 personas se enteraron que padecen ese mal.

SEMANA 15 (7-13 DE ABRIL)

Semana a semana, Yucatán se mantiene entre los tres primeros lugares de sida.

Del 7 al 13 de abril, el Estado notificó 14 casos (11 varones y tres mujeres), que es la cifra más alta para una semana en lo que va del año en la entidad.

Esa semana se diagnosticaron dos enfermos al día, o sea, uno cada 12 horas.

Con los 14 casos aumentaron a 81 (71 varones y 10 mujeres) los enfermos de sida en Yucatán del 1 de enero al 13 de abril, contra los 66 reportados en el mismo lapso de 2018, un alza de 15 casos y del 22.7%.

En la semana 15, Yucatán fue también la tercera entidad con más casos nuevos de sida.

Veracruz reportó 17 casos. Estado de México, 15. Yucatán, 14.

Por casos acumulados del 1 de enero al 13 de abril, los estados con más sida fueron los siguientes:

Estado de México sumó 140 enfermos de sida. Veracruz, 138. Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, 81, cada uno. Guerrero, 73. Campeche, 62.

Además, en la semana 15 Durango y Coahuila reportaron un caso, cada uno, y perdieron su estatus de estado libre de sida, que mantuvieron por 14 semanas.

SEMANA 14 (31 DE MARZO-6 DE ABRIL): YUCATÁN, LÍDER EN SIDA

En esta semana, Yucatán y Tamaulipas ocuparon el primer lugar nacional con nuevos casos de sida, pues notificaron 12 (cada uno).

Yucatán y Tamaulipas reportó 12 enfermos, cada uno. Estado de México, 11. Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, seis, cada uno.

En total, en esos siete días se notificaron 97 casos de sida en el país, es decir, cada día 13 o 14 personas se enteraron que padecen esta enfermedad.

Del 1 de enero al 6 de abril, a 1,258 personas les diagnosticaron sida (1,059 varones y 199 mujeres) en México. Son 232 más (un alza de 22.6%) que los 1,026 enfermos diagnosticados en el mismo lapso de 2018.

En Yucatán, del 1 de enero al 6 de abril 67 personas (60 varones y siete mujeres) se enteraron que están enfermas de sida, cuatro (6.3%) más que las 63 diagnosticadas en el mismo período de 2018.

De hecho, a partir de la semana 14, semana a semana la cifra acumulada de enfermos de sida es mayor que la de 2018 en la entidad.

Por casos acumulados de enero al 6 de abril, los líderes en sida fueron los siguientes:

Estado de México y Veracruz, 125 casos, cada uno. En la primera entidad, 113 varones y 12 mujeres; e la segunda, 90 varones y 35 mujeres. Chiapas, 81 (68 varones y 13 mujeres). Quintana Roo, 69 (58 y 11). Baja California, 68 (53 y 15). Yucatán, 67 (60 y 7).

En lo que va del año, hay cuatro semanas en las que ninguna persona recibió el diagnóstico de sida en Yucatán. Sin embargo, hay una semana en las que 14 enfermos se enteraron que sus malestares se deben a que tienen sida y dos semanas con 12 diagnosticados en cada una, (3-9 de marzo y 24-30 de marzo).

Por mes, en enero se detectaron siete casos de sida en Yucatán; en febrero, 24, y en marzo, otros 24.

Abril fue el mes con más casos de sida, 41, al día se diagnosticó uno o dos.

¿Qué sucede con los enfermos tras el diagnóstico de VIH/sida en México?

El 17 por ciento de la población que se diagnostica no se incorpora de inmediato al tratamiento, es decir dentro de los primeros tres meses, dice el director de la Clínica Especializada Condesa en Iztapalapa en Ciudad de México, Florentino Badial Hernández, en una entrevista publicada por Notimex.

“Por eso son importantes los programas de alcance dirigidos a poblaciones vulnerables, así como tener otros de salud mental dentro de las clínicas”, destaca.

Considera que en las clínicas, psiquiatras y psicólogos deben ofrecer terapias y grupos de apoyo, porque una de las principales barreras para incorporarse (al tratamiento médico del VIH/sida) es el estigma.

“Una persona que se sabe con VIH se enfrenta a negación por el miedo a la discriminación y al estigma en su trabajo, familia o con su pareja”, indica el médico especialista.

“Se debe vivir un proceso de aceptación del diagnóstico; es importante para las personas.

“Y otro reto es el primer año de inicio del tratamiento; en general alrededor de 20 por ciento los suspenden o pierden su seguimiento, ya sea por migración, discriminación, estigma, cambio de institución y en el peor de los casos, por abandono del tratamiento”, señala.

Por eso, subraya, profesionales de la salud mental deben acompañar en los primeros meses a personas recién diagnosticadas con el virus, con apoyo, entrevistas, se les invita a retenerse en la atención.

LA META MUNDIAL

Informa que las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 90% de ellas esté en tratamiento y el 90% de estas últimas controlen la infección, es decir, que tengan carga viral indetectable.

Sin embargo, destaca, aunque se logren esas metas, al final solo el 72% de las personas con VIH tendrán la infección controlada y el 28% restante no están diagnosticadas, no reciben tratamiento y no controlan la infección.— Flor de Lourdes Estrella Santana