Siete años de magia

Actividades para celebrar el título que atrae turismo

VALLADOLID.— A Siete años de haber sido declarado Valladolid como “Pueblo Mágico”, no recibió ningún tipo de apoyo económico para algún proyecto turístico, incluso el plan ya fue desaparecido por el actual Ejecutivo federal, de modo que será mucho más difícil acceder a los recursos.

No obstante la situación, el Ayuntamiento celebró ese aniversario el pasado fin de semana, para lo cual organizó un festival cultural y comercial en la Calzada de los Frailes y las inmediaciones de San Bernardino de Siena, aprovechando el flujo turístico que arribó a esta ciudad y que disfrutó de los eventos que se presentaron, incluyendo la proyección del videomapping.

El título de Pueblo Mágico se le otorgó a Valladolid en agosto de 2012, cuando el ahora diputado federal Jesús Vidal Peniche fue alcalde interino, y se nombró a un comité que encabezó Víctor Sánchez González, cargo que ahora tiene Manuel Navarrete Correa.

Desde 2012, el municipio no recibe ningún tipo de apoyo del programa federal de “Pueblos Mágicos”, pese a que en su momento se hicieron las gestiones correspondientes, pero el argumento fue que no se presentaba un proyecto turístico que respalde la solicitud, de tal modo que hasta ahora no se ha visto beneficiado con el programa.

Las ventajas y beneficios que ha tenido la ciudad es que como Pueblo Mágico, está en la mirada del turismo internacional, lo que ha derivado en la llegada de mayor número de visitantes nacionales y extranjeros.

Además varios prestadores de servicios turísticos han mejorado su infraestructura, y un buen número de empresarios han volteado los ojos hacia esta ciudad y han comprado propiedades en el centro histórico y en la Calzada de los Frailes, donde han abierto restaurantes y pequeños hoteles boutique, además de otro tipo de negocios como cafeterías heladerías, bares, entre otros.

Uno de los factores que siempre han afectado a la ciudad, es la presencia de un gran número de vendedores ambulantes, en el interior del parque y en las banquetas de la calle 39 y 44 en el centro comercial, lo cual va en contra del plan de Pueblos Mágicos.

Sin embargo ese programa lo ha desaparecido el gobierno federal, o al menos hasta ahora no se tiene conocimiento de la forma en que retomará el plan, mucho menos los esquemas que serían aplicados.

El sábado pasado por la noche se llevó al cabo un festival en la Calzada de los Frailes y el entorno de San Bernardino de Siena, para celebrar el séptimo aniversario de la ciudad como Pueblo Mágico, para lo cual se realizó una vaquería, se presentó un ballet folclórico, se instalaron puestos de antojitos regionales y se proyectó el videomapping.

Del mismo modo se llevó al cabo la ceremonia de una boda maya y para rematar se realizó un baile en el centro de la ciudad con el grupo Son Meile.— Juan Antonio Osorio Osorno