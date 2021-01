Sigue el acarreo para tramitar credenciales

No respetan la distancia para evitar contagios

VALLADOLID.— A pesar que solo entregan 100 fichas por día para renovar las credenciales de elector, cientos de personas son acarreadas todos los días al módulo del INE ubicado en el interior de una plaza comercial, incluso los “patrocinadores” rentan camiones urbanos para transportar a la gente, a la que da su desayuno al sacarlos de su comunidad.

Ahora la gente acarreada por los coyotes electorales pasan por una serie de situaciones, como el intenso frío de las mañanas, incluso la gente del campo se tapa con sus rebozos, pero por el hecho que reciben su desayuno gratis, lo aguantan y aceptan venir.

De acuerdo con la información obtenida, cada líder de los municipios, partidos políticos, incluso los mismos alcaldes, cuentan con un padrón de personas a las que se supone que apoyan, mismas a quienes ya fueron a visitar, para conocer si ya venció su credencial de elector.

En el caso de que haya vencido en 2019 su credencial, lo enlistan y luego se procede a transportarlos a esta ciudad para que tramiten su renovación. En el caso de los que están cumpliendo la mayoría de edad, también los traen.

Ayer lunes cientos de personas arribaron de comisarías de Temozón, y otros municipios cercanos, pero se les dijo que no se les atendería todos, por lo tanto no tiene caso que se queden. Se les insistió en que solo 50 se atienden por la mañana y otro tanto igual por la tarde, de modo que si llegan y ya ven a gente formada que ya suman los 100 del día, no tiene caso que se queden, mucho menos que hagan fila.

Lo que se observó fue que se olvidaron de la sana distancia, por lo que personal de seguridad de la plaza se acercó a pedirles que se separen, pues en cualquier momento podría llegar la Guardia Nacional y clausurar el módulo porque no están respetando las medidas que las mismas autoridades de salud pusieron.

En varios momentos se registraron conatos de discusión entre el personal del INE y la gente, ya que éstos últimos argumentan que llegan desde temprano para hacer el trámite, pero les dicen que no se puede porque ya se entregaron las 100 fichas, de modo que solo llegan a perder su tiempo y de nuevo hoy martes seguramente pasará similar situación.— Juan Antonio Osorio