Sigue el “veto” a trabajadores

Guías de turistas están en espera de alguna explicación

VALLADOLID.— Un grupo de guías de turistas independientes que han ofrecido servicio durante más de 25 años en la zona arqueológica de Chichén Itzá, hasta ahora no les permiten el acceso para que entren a trabajar, por lo que hace más de siete meses que se quedaron sin empleo y sus familias sufren las consecuencias.

Hace poco más de un mes, cuando se reabrió la zona arqueológica de Chichén Itzá, los guías de turistas independientes intentaron entrar para ofrecer sus servicios como lo han hecho por más de 25 años, pero desde ese entonces les negaron el acceso, y según les argumentó el personal de seguridad eran instrucciones del director del INAH en ese lugar.

Los guías de turistas independientes en su momento manifestaron que no sabían a quién recurrir ante la arbitrariedad que se estaba cometiendo en su contra, ya que son alrededor de 60 familias las que estaban siendo afectadas.

También comentaron que les llama la atención que solo a ellos les nieguen el acceso, pues hay otros grupos que están trabajando de manera normal, incluso algunos que están ubicados a la vera de la carretera de acceso a la zona que también están trabajando sin problemas.

Ellos tenían un local en el interior de la zona, desde donde ofrecían sus servicios, pero hasta el momento no los dejan pasar por ningún lado, por lo que presentaron su queja ante la delegación del INAH, para que les expliquen el motivo por el cual no los dejan pasar, de tal modo que están en espera de una respuesta que hasta ahora no les ha llegado.

Mientras tanto, sus familias están sufriendo las consecuencias, tomando en cuenta que hace más de siete meses que no están trabajando. Algunos de ellos realizan “chambitas” en su comunidad para obtener para la comida, pero están pasando por serias necesidades.

Dicen que han visto el arribo de turistas a la zona ante la impotencia de no poder trabajar, mientras los compañeros de otras agrupaciones son los únicos que están obteniendo dinero para sacar adelante a sus familias.— Juan Antonio Osorio