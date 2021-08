Sigue latente una amenaza de huelga en el ITSVA

Al aire demanda de docentes que fueron despedidos

VALLADOLID.— El comité del sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) informó que la dirección del plantel solo ha ofrecido restituir en sus cargos a los tres docentes que fueron dados de baja desde hace siete meses, pero no han aceptado entregarles el contrato colectivo que ellos exigen, por lo tanto los planes de iniciar una huelga el 31 del presente a partir de las ocho de la mañana siguen en pie.

Hace unos días publicamos que luego de siete meses de un litigio laboral, entre docentes y la dirección del ITSVA, la Junta local de Conciliación y Arbitraje dio de plazo hasta el 30 del presente mes para que la dirección del plantel llegue a una solución con los docentes que exigen su contrato colectivo, de no ser así se iniciaría una huelga de manera inmediata.

La notificación de la Junta se le hizo saber a la Dirección de la institución y se inició un proceso de negociación.

Sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados por los mismos docentes, solo les habían ofrecido restituir en sus cargos como docentes a los maestros Erick Cupul, Vladimir Cámara Loría y a la senadora Marena López García y el pago de todos sus salarios caídos desde que fueron dados de baja según ellos sin justificación alguna.

Los maestros no aceptaron esa oferta ya que en el caso del contrato colectivo de trabajo no se los quieren otorgar por lo tanto sus planes de emplazar a una huelga sigue en pie en tanto no se llegue a una solución definitiva.

Disposición

Los docentes manifestaron estar en la mejor disposición para negociar con la parte patronal, anteponiendo que es de suma importancia que les entreguen su contrato colectivo, de lo contrario no tendrían ninguna seguridad laboral.

Explicaron que ya le entregaron al director Wílberth Ortegón López un escrito en el incluyen un pliego petitorio, pero hasta ayer sábado no habían recibido ninguna respuesta, de modo que el plan de la huelga sigue su marcha.— Juan Antonio Osorio Osorno