Siguen 3 personas en el crucero frente a Progreso

Contratistas están varados en barco frente a Progreso

Mientras 49 británicos que anteanoche martes desembarcaron del crucero “Marella Explorer 2” en Progreso llegaron ayer miércoles en la tarde por avión a Inglaterra, tres contratistas ingleses permanecen varados en el barco de lujo fondeado desde el lunes a las 5 p.m. a 10 kilómetros del principal puerto de Yucatán.

“Tres contratistas británicos todavía están en el ‘Marella Explorer 2’ y quieren bajarse. No se les permitió salir en el puerto de Barbados, ya que no estaban clasificados como pasajeros. Están atrapados en el barco e intentan llegar a casa. No son tripulación y solo estaban instalando algo de iluminación. Por favor ayuda!”, tuiteó ayer James McAuley (@james_mcauley).

Escribió su petición de ayuda en respuesta a la embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson (@CorinRobertson) que ayer a las 2:48 p.m. tuiteó: “Mi equipo en @ukinmexico se compromete a hacer todo lo posible para ayudar a los ciudadanos británicos a regresar al Reino Unido de manera segura. La operación ‘Marella Explorer’ es un gran ejemplo de esto...”.

La diplomática acompañó su tuit con un vídeo en el que se observa que de noche los turistas, entre ellos varios en sillas de ruedas, bajaron de una embarcación en el muelle de la IX Zona Naval de Yucalpetén y abordaron autobuses turísticos de Grupo Tena (Transportes Tenamaxtlenses), con domicilio en Cancún, Quintana Roo.

En el mismo vídeo Corin Robertson informa que “después de días de intenso trabajo entre la Embajada Británica, las autoridades mexicanas y el operador turístico TUI, en la tarde del (martes) 31 de marzo el crucero ‘Marella Explorer 2’ pudo desembarcar a sus (47) pasajeros restantes en Progreso, Yucatán.

“Más tarde, en la noche, los (47) pasajeros británicos restantes y dos tripulantes fueron trasladados en un avión de TUI de regreso al aeropuerto de East Midlands (al norte de Londres y Leicester) en el Reino Unido y estoy feliz de anunciar que han llegado a salvo”, detalló.

Turistas con “gripe”

“Esta fue una operación extremadamente compleja, sobre todo porque algunos de los pasajeros habían experimentado síntoma de gripe similares a Covid-19.

“También estoy feliz de que, como parte del plan, TUI haya podido traer a 141 mexicanos que se encontraban varados en Reino Unido”, abundó Corin Robertson.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a su vez, informó, a solicitud del gobierno del Reino Unido, el gobierno de México, en coordinación con autoridades de Yucatán, estableció un Puente Humanitario Internacional para que los 49 británicos que estaban en el crucero “Marella Explorer 2”, en Progreso, desembarquen y “de manera inmediata aborden (ayer a las 3 de la madrugada) un vuelo directo Mérida-Londres en un Boeing 787-9 Dream Liner contratado por la naviera TUI”.

Indicó que los trabajadores de las diferentes autoridades federales, estatales y de la Embajada Británica que intervinieron para agilizar trámites y logística de desembarco, verificación de estado de salud con protocolos de sanidad internacional, y las revisiones migratorias, aduanales y de seguridad contaron con equipo con el más alto estándar de protección sanitaria contra todo tipo de contagios.

“Para dar prioridad a la salida y evitar aglomeraciones dentro del aeropuerto, se exentó el pase por mostradores y salas de última espera, para que los pasajeros ingresen hasta la zona de plataforma, donde abordaron el avión que los trasladó a Inglaterra”, detalló.

Aseguró que los tres autobuses que trasladaron a los turistas británicos, las instalaciones navales y la zona del aeropuerto donde abordaron el avión fueron completamente desinfectadas por las autoridades de Sanidad Internacional, al concluir todas las operaciones.

Europa y Medio Oriente

Indicó que “en reciprocidad a la labor humanitaria realizada por México”, TUI, dueña del crucero, en coordinación con los gobiernos mexicano y británico, repatrió, gratuitamente, vía aérea al país a 141 mexicanos que, por las restricciones de viaje de varios países de Europa y Medio Oriente, no tenían manera de regresar”.

El británico que el lunes en la noche fue desembarcado del “Marella Explorer 2” está en un hospital de Mérida, acompañado de su esposa. Se dijo que tiene una infección respiratoria aguda.— Flor Estrella Santana

Desembarco masivo

La revista “IQ Cruising” publicó que el “Marella Explorer 2”, de Grupo TUI, estuvo varado en el Mar Caribe, luego que “muchos pasajeros desembarcaron y regresaron al Reino Unido el martes 24 de marzo, pero a algunos se les negó el permiso para volar, por mostrar síntomas similares a los de la gripe”.

Sigue su odisea

“@TUIUK Estuve en el Marella Explorer 2 desde el 8 de marzo de 2020, nos quedamos varados en Barbados del 15 al 23 de marzo de 2020 durante más de una semana y me dijeron que obtendríamos una compensación, ¿cómo lo reclamo?”, tuiteó ayer a las 7:26 a.m. Landy (@Landy04292653).

Casi cuatro semanas

Así, los turistas que bajaron en Progreso pasaron 24 días en el crucero, tras comprar el viaje “Islas del Paraíso” de 7 noches.

