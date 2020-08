Siguen ''en alerta''

Se mantienen las medidas en época de huracanes

TEKAX.— A pesar de que la depresión tropical “Marco” no afectó al sur del Estado por su cambio de trayectoria, las medidas en la temporada de huracanes siguen vigentes y los refugios temporales están en buenas condiciones en caso de ser hacer activados, informó el alcalde Diego Ávila Romero, quien dijo que continuarán trabajando en coordinación con Protección Civil estatal.

La depresión tropical No. 14 afectaría el sábado al sur del Estado con intensas lluvias, incluso el coordinador de Protección Civil municipal, Jonhy Uriel Barón Hoil, realizó un recorrido por el Cono Sur, específicamente por las zonas de mayor riesgo, para platicar con los comisarios y explicarles las medidas preventivas en caso de emergencia.

También se realizó perifoneo en los lugares vulnerables de Tekax.

No llega

Sin embargo, la tormenta tropical “Marco” cambió de dirección y no se registró ninguna afectación.

“Eso no quiere decir que no seguiremos en alerta, estamos en temporada de huracanes y tenemos que estar prevenidos, pues no sabemos en qué momento se puede formar otro fenómeno, estamos trabajando en coordinación con Protección Civil estatal para estar pendientes de sistema meteorológico”, manifestó el primer edil.

Monitoreo

Por su parte, Protección Civil municipal continúa con el monitoreo de las zonas propensas a inundarse y carreteras con riesgo de deslave, así como la limpieza de lo drenajes en varias comisarías, en coordinación de los comisarios municipales, a quienes se les pidió que por favor todo el tiempo los mantengan limpios.

Se informó que la Sedena y la Guardia Nacional se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para ponerse a disposición por cualquier emergencia.

“Seguiremos con la supervisión de los refugios temporales en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3 para que cuenten con todas las medida de higiene y protocolos de salud por la contingencia de Covid-19 en caso de ser requeridos”, concluyó Ávila Romero.— A.P.R.