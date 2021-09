Siguen las fallas de luz

Bloquearían paso de personal de la CFE en El Cuyo

TIZIMÍN.— Pese a que ya se dieron los primeros acuerdos con el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siguen los problemas en el servicio de energía eléctrica en este puerto.

Hace un mes prestadores de servicios y vecinos se reunieron con representantes de la CFE, a fin de comenzar a remediar las constantes fallas de la corriente.

Sin embargo, el problema parece no resolverse porque el fin de semana no hubo luz al 100 por ciento en varios sectores del puerto, al grado que ni los ventiladores ni las lámparas de las viviendas encendieron.

En un grupo de Whatsapp que tienen los pobladores de El Cuyo, se comentó la posibilidad de bloquear el acceso a los trabajadores de la CFE cuando acudan al puerto, como una manera de ejercer presión.

También hubo quienes dijeron que hay que intentar voltear las camionetas de la CFE para que les hagan caso y solucionen las fallas de electricidad.

El usuario Víctor Cárdenas Rivero manifestó su molestia en una publicación en su cuenta de Facebook:

“Ya son muchos años que el puerto de El Cuyo Yucatán tiene problemas con la energía eléctrica; los pobladores están cansados de esta situación y la CFE pone en pretexto su falta de presupuesto para poder solucionar este problema. Ya es demasiada la afectación, no solo en lo económico sino también en la vida cotidiana de las personas.

“Ahora que estamos en una condición, en donde la pandemia ha exigido que la mayoría de los niños tengan clases en línea esto no es posible, ya que cuando se va la luz es en todo el pueblo, incluso por periodos de muchas horas, y en ocasiones días. Cuando esto sucede todas las vías digitales de comunicación se pierden.

“En lo económico igual, ya que por las variaciones de voltaje y apagones constantes muchas veces los equipos eléctricos de uso común (teles, refrigeradores, focos, computadoras, etc.) se queman y afecta el bolsillo de la gente.

“Cabe mencionar que estas afectaciones no son sólo para algunas zonas en el puerto, esto es general, ya que hace poco se quemó una de las bombas que suministran agua potable y estuvo el puerto varios días sin agua. Hacemos un llamado a las autoridades para que se pueda solucionar esta situación y no remediar como se ha hecho esto hasta ahora. Gobierno del Estado de Yucatán pedimos que te involucres y al presidente Pedro Couoh le pedimos que apoye a sus ciudadanos y que no los deje a su suerte”, escribió el usuario.— WENDY UCÁN CHAN

