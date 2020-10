Siguen sin saber nada del tren maya

Dudan en Izamal de beneficios que dejaría el plan

IZAMAL.— La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Yucatán genera optimismo en esta ciudad, pero al mismo tiempo causa incertidumbre y dudas sobre el proyecto del tren maya, del que el municipio es un punto referente en el proyecto ferrocarrilero proyecto para el sur del país.

Algunos hoteleros y restauranteros aún no ven con claridad el asunto del tren maya, en lo referente al avance en la infraestructura de la nueva terminal y los ciudadanos no saben aún nada sobre los beneficios del empleo que se dará ni dónde pedir información.

“Cómo todo proyecto esta ya anunciado, pero las dudas son dónde se hará la nueva terminal. Se han visto videos de promoción dónde aparece Izamal entre los lugares que tendrá una nueva infraestructura, pero no queremos ver a Izamal en videos promocionales, queremos la realidad, que ya se diga dónde quedará, cuál será el cruce en la línea antigua o si harán y dónde otra nueva”, expresó un restaurantero.

“Tiene razón, él cómo restaurantero también está al pendiente del proyecto; un servidor, como pequeño hotelero, te podría decir que a lo mejor ni vemos que el proyecto dé sus frutos; va a paso lento, tan lento que ahora las expectativas que teníamos ahora son de dudas. Recuerdo que una vez en el Palacio se hizo una reunión del proyecto, lo pintaron bonito y ahora nada de nada. Hay muchas dudas, no sabemos cuándo harán otra reunión para informar con veracidad y realidad del proyecto, destacó el propietario de un hotel en Izamal.

Algunos ciudadanos consultados indicaron que han visto del plan por la televisión, escuchado por radio y leído por la prensa escrita al igual que volantes de la promoción del proyecto de tren maya, que generará empleo, pero hasta la fecha no hay información al respecto, además de que saben que ni las autoridades ejidales les han manifestado de contrato alguno hacia el empleo de limpieza de brechas, caminos o talar árboles donde pasará el tren maya, aunque también indican que eso es algo que no se dará porque ahora se contrata a empresas que cuentan con maquinaria para el desmonte por lo que el trabajo solo será para empresarios y no para el pueblo

Hasta donde se sabe no está contemplado el pueblo mágico de Izamal en la gira presidencial; hasta donde se sabe, en Izamal se tiene ya un proyecto de construcción de la nueva terminal del tren maya, aunque hay muchas dudas sobre su ubicación, además de que se había dicho que se usaría las líneas del tren de Mérida a Valladolid, ahora hay voces que indican que sería una nueva línea la que se construiría.

En Izamal no se observó que estuvieran elementos de la Guardia Nacional, mucho menos personal de la Presidencia o movimiento alguno que hicieran suponer alguna visita presidencial.— José Candelario Pech Ku

DiariodeYucatan