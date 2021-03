Sin acceso a las vacunas

Gente de clínicas privadas se quejan de segregación

VALLADOLID.— Personal médico de las clínicas privadas manifiestan que a ellos no les llegó la vacuna, al parecer porque los gobiernos de los tres niveles piensan que no corren el riesgo de ser contagiados del Covid-19, cuando la realidad es que hacen el mismo trabajo que los empleados de los hospitales públicos y que cualquier persona los podría contagiar, de modo que no entienden el motivo por el que no los toman en cuenta.

Algunos empleados de la salud comentaron que en esta ciudad, funcionan alrededor de cinco clínicas privadas, en donde trabajan alrededor de 50 empleados en conjunto, como son médicos, enfermeros, camilleros, personal de apoyo, de intendencia, incluso gente profesional que no ha sido vacunada y que maneja algunos aparatos como equipos de ultrasonido, rayos X, entre otros.

En estas clínicas privadas también laboran algunos especialistas que dan servicio en horarios específicos en el Hospital General. Estos ya recibieron su vacuna, pero otra cantidad solo trabaja en la privada y no ha recibido su dosis, por lo que esperan que pronto los tomen en cuenta y les llegue su inmunización.

No hay servicio

Recordaron que desde que empezó la pandemia se determinó que no se atenderían casos de Covid-19, para no poner en riesgo a los pacientes que llegan a esos nosocomios, sin embargo el riesgo siempre ha estado latente, debido a que les llegan pacientes contagiados y son asintomáticos, de modo que los riesgos son los mismos que en los hospitales públicos.

Ya les han dicho que en el presente mes podrían tomarlos en cuenta, pero solo son comentarios que les ha llegado entre ellos mismos, pero no hay nada oficial, de modo que están en un estado de incertidumbre porque no saben qué pasará con ellos.

Comentaron que varios médicos y enfermeras de las clínicas privadas han sido contagiados, incluso se recordó que un médico, propietario de una clínica privada falleció hace unos tres meses, justamente contagiado por el Covid-19, lo que pone en evidencia que los riesgos son los mismos.

Consideraron lamentable que al personal de las clínicas privadas no los tomen en cuenta en las campañas de vacunación, por lo que piden que en cuanto llegue otro paquete de dosis los consideren para que reciban su dosis, y de esa manera estar inmunizados para que continúen trabajando sin riesgos, pero con los cuidados que se requieren.— Juan Antonio Osorio