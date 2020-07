Sin acceso a pensión

Discapacitado no puede cobrar por extraviar tarjetón

TAHCABÓ, Calotmul.— Tras el extravío de su tarjetón de cobros conocido como “holograma”, Exequiel Guillermo Aguayo no puede cobrar su pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores y de personas con Discapacidad, por lo que pide ayuda pues por su condición física y falta de recursos no puede realizar el trámite.

El hombre de 66 años, viudo y con una discapacidad para caminar, explicó que desde el mes de diciembre hizo el último cobro del apoyo económico federal.

Sin embargo, en febrero cuando se haría el siguiente pago, se dio cuenta que no tenía el holograma y aunque su nombre estaba registrado en la lista, no se lo pudieron dar porque no contaba con ese requisito esencial.

Guillermo Aguayo señaló que en los siguientes pagos insistió a los responsables del programa federal pero le dijeron que no podían atenderlo por la contingencia sanitaria y que debía realizar el trámite en Mérida.

El hombre, quien vive solo y que perdió una pierna por diabetes, dijo que su hijo falleció recientemente por una enfermedad y era quien le mandaba dinero. Apenas el 20 de junio lo sepultaron y ahora no tiene recursos.

Agregó que en el Hospital San Carlos de Tizimín le dejaron de dar medicamentos, por lo que ahora tiene que comprarlos para tratar su diabetes.

El adulto mayor solicita ayuda para tramitar su holograma pues la próxima semana se dará el siguiente pago y no puede cobrarlo.

Él no tiene ni los recursos ni manera de acudir a la ciudad de Mérida, por lo que solo le queda esperar que los responsables del programa lo puedan atender en la próxima visita.

El hombre se mueve únicamente con una silla de ruedas que está remendada. Vecinos y familiares lo apoyan con raciones de comida y el DIF estatal le entrega despensas periódicamente.— WENDY UCÁN CHAN

