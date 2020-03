Sin apoyo, tras 44 años de pescador

Analiza dejar la pesca, para seguir de “viene viene”

PROGRESO.— A sus 59 años de edad y 44 años de pescador, Francisco Mac Ucán dice que fue excluido del programa estatal de apoyo por la veda de mero y, ante ello, trabaja como “viene viene” y ahora analiza dejar la pesca.

“Acudí a los lugares donde se recibía la documentación para el registro, pero no aparecí en la lista, luego fui a Mérida para entregar de nuevo mis papeles, pero tampoco me inscribieron, inició la veda del mero y no fue incluido en el listado del programa de la veda y no recibo ningún apoyo”, narra.

Mac Ucán afirma que desde los 15 años de edad es pescador, primero de ribera y luego en barcos, y que hasta enero viajó en un barco de la empresa Pulmero.

Indica que cuando comenzó el registro del Censo Pesquero, él estaba en un viaje de pesca en un barco.

Asegura que unos 400 pescadores de barcos quedaron fuera del programa (que cada semana entrega $600 en vales), pero en cambio “muchos de los que reciben los apoyos no son pescadores”.

Para afrontar la veda, que va del 1 de febrero al 31 de marzo, Mac Ucán halló trabajo como “viene viene” en el estacionamiento del supermercado Bodega Aurrerá, en la entrada de la ciudad.

Labora de 7 a.m. a 3 p.m., al día gana de $200 a $250, y considera que es un buen ingreso para su hogar.

Mac Ucán dice que analiza si el 1 de abril retoma la pesca o sigue de “viene viene”, pues ahora tiene un ingreso seguro, está en tierra y con su familia, además los otros “viene viene” le dijeron que en las vacaciones de Semana Santa les va mejor con las propinas que dan los conductores.

Mac Ucán afirma que otros pescadores que quedaron fuera del programa de apoyo por la veda del mero están trabajando como albañiles, chapeadores, pintores, en lo que salga para que obtengan recursos mientras comienzan a avituallar los barcos para la pesca de mero, pero aún faltan tres semanas para que se reanude la pesca.— g.t.v.

