Sin beneficio por no dar “moche”

Denuncian abuso de Servidora de la Nación, en Tekax

TEKAX.— Marco Antonio Acosta Sosa, beneficiario de un programa federal para personas con alguna discapacidad, denuncia que María Can, Servidora de la Nación, en contubernio con Alejandra Novelo Segura, delegada regional de los programas del Bienestar, le dio de baja de ese plan porque se negó a darle a la primera una gratificación económica.

“Ella quería que le dé dinero, pero no tenía en ese momento, le dije que apenas cobre la gratificaría, pero no quiso; es más, en complicidad con Alejandra Novelo me dieron de baja del programa”, señaló.

Acosta Sosa, vecino de la colonia de Yokchenkax, relató que el pasado 23 de julio, María Can acudió a su domicilio y le dijo que tenía su orden de pago de cuatro bimestres pero para que se la entregue le pidió una gratificación económica.

“Le dije: ‘Está bien, entrégamelo, cobro y te regalo algo’. Ella me respondió: ‘No, así ya me hicieron varios”.

Agregó que la Servidora de la Nación, quien estaba acompañada de su esposo, Mariano Collí, se dio la vuelta y se marchó de su casa sin entregarle el documento.

“A los dos días regresó y me dijo: Traje tu orden de pago, pero para que te la entregue me tienes que presentar un certificado médico del Instituto de Salud de Bienestar; aduje que a ninguno de mis compañeros le pedía eso, pero me dijo que era requisito y que tenía hasta el día 28 de ese mes para entregarlo.

“Con el riesgo de contagiarme de Covid-19 acudí tres veces al hospital de segundo nivel hasta que me dieron el certificado”, manifestó.

“Ese mismo día (28 de julio) fui al domicilio de María Can y se lo presente; me dijo que vería si pasaba el documento; luego de 15 minutos salió y me dijo que de parte de Alejandra Novelo que no pasaba el certificado y me cerró la puerta de su casa.

“Una hora después la misma delegada me habló y me dijo que ya estoy dado de baja del programa.

“Son cómplices Alejandra Novelo y María Can, seguramente van a cobrar mi dinero, que son unos 10,000 pesos y se lo van a repartir entre las dos”, concluyó.— Arnulfo Peraza Rodríguez