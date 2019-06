Sin cambio tarifa de taxis

Nada aún sobre nuevo grupo en la Sultana de Oriente

VALLADOLID.— A casi dos meses que un grupo de conductores de taxis colectivos se manifestaron en el Palacio Municipal solicitando el incremento de sus tarifas de $7 a $8, es decir un peso de diferencia, en tanto se seguiría cobrando $ 4 a los niños, hasta ahora no se les autoriza.

Hace poco menos de dos meses publicamos que los conductores se manifestaron en el Palacio Municipal y sostuvieron una reunión con los encargados del departamento jurídico de la Comuna, a quienes les plantearon la necesidad de subir un peso más la tarifa del pasaje y en medio discusiones no se llegó a un acuerdo y se determinó esperar hasta que se lleve al cabo una reunión, mientras el ayuntamiento analizaba la petición.

Sin embargo los meses han pasado y hasta ahora no se ve ninguna señal de que se quiera resolver ese pendiente, incluso se habla de que no habría otra reunión, pues la decisión de no autorizar el incremento a las tarifas ya está tomada, no lo habrá.

Juan Bacab Cano, jefe del departamento de Transporte de la Comuna, manifestó que no se ha autorizado dicho incremento, incluso no se ha llevado al cabo alguna reunión de análisis, de modo que ve con mucha complicación que se autorice, ya que se afectaría los bolsillos de los que menos tienen.

Explicó que hasta ahora nadie le ha comunicado si habrá o no alguna reunión para analizar el tema, lo único que sabe es que hasta ahora no se ha tocado el tema, por lo tanto los precios de las tarifas continúan como siempre han estado.

Por cierto sobre la creación del Frente único del Oriente, que agruparía a taxistas de varias cooperativas, hasta donde sabe no se ha protocolizado, de modo que oficialmente para el departamento de Transporte no existe.

Dijo que lo que sí existe para ellos son las agrupaciones que forman precisamente esas cooperativas, pero de manera independiente al plan de la creación del nuevo frente, por lo tanto no hay tal cosa.

En cuanto al ambiente que se vive entre los gremios de los taxistas, comentó que hasta el momento se han mantenido tranquilos y no se sabe de algún problema que pueda surgir hasta el momento, de modo que están quietos los taxistas.— J.A.O.O.