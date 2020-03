Sin cancelaciones

Siguen los arribos de cruceros, pese a una pandemia

PROGRESO.— El arribo de los barcos de turismo a este puerto sigue sin cambio alguno, informaron ayer jueves Agustín Arroyo Toledo, director general de la Administración Portuaria Integral (API), y la representación de la agencia consignataria Progreso, que recibe los cruceros que atracan en la terminal remota.

Ambos fueron entrevistados a raíz de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró anteayer miércoles que hay una pandemia del coronavirus de 2019 (Covid-19).

Arroyo Toledo precisó que hasta ayer, la API, como autoridad portuaria, no recibió comunicación oficial de cancelación de cruceros.

Indicó que el arribo de barcos de turismo continúa igual, no hay cambio.

Recordó que en la terminal remota se sigue un protocolo de sanidad internacional en todos los barcos que atracan, son normas que siguen cuando llega un navío.

Un representante de la agencia consignataria Progreso, a su vez, informó que no hay ninguna cancelación de barcos de recreo.

Recordó que en lo que va de esta semana ya arribaron dos crucero y, de acuerdo con la programación, hoy viernes a las 5 a.m. llega el “Enchantment of the Seas” directo de Galveston, Texas, con 1,718 pasajeros, y zarpará a las 3 de la tarde hacia Cozumel.

Aseguró que los cruceros “Valor” y “Fantasy” continuarán arribando, no hay ningún cambio.

Sostuvo que la naviera Carnival Cruise Line no ha cancelado ningún arribo de esos dos barcos turísticos.— Gabino Tzec Valle

Turismo de cruceros

Una confusión surgió a raíz de una declaración hecha ayer al mediodía en Chicxulub Puerto.

Navieras distintas

Ahí, el alcalde Julián Zacarías Curi declaró que la Carnival canceló dos meses el arribo de sus cruceros, lo que medios de comunicación tomaron como que se refería a Carnival Cruise Line, que tiene a Progreso en la ruta de sus barcos.

Aclaración

Más tarde al alcalde se le preguntó sobre la cancelación de cruceros por el coronavirus, y aclaró que la naviera que canceló es la Carnival Corporation, que no tiene a Progreso en la ruta de sus barcos.

El anuncio oficial

Según un comunicado fechado ayer jueves en Santa Clarita, California, Estados Unidos, la naviera Princess Cruises, que pertenece a Carnival Corporation, informó lo siguiente: “En respuesta proactiva a las circunstancias impredecibles que evolucionan a partir de la propagación global de Covid-19 y con mucha precaución, Princess Cruises anunció que pausará voluntariamente las operaciones globales de sus 18 cruceros durante dos meses (60 días), impactando los viajes que salen del 12 de marzo al 10 de mayo”.

Síguenos en Google Noticias