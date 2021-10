Cúmulo de irregularidades

Sin documentos que avalen pago de pensiones

VALLADOLID.— La detección de presuntas anomalías en que habría incurrido el gobierno municipal anterior continúan, por lo que serán llamados a cuentas ex regidores, entre ellos el ex alcalde Enrique Ayora Sosa.

De acuerdo con un comunicado y el informe del secretario de la Comuna, Manuel Loría Santoyo, y según el acta que leyó el último funcionario, se detallaron una serie de irregularidades en bienes que no se encontraron y que no están a nombre del Ayuntamiento. También se habló de la nómina de jubilados y pensionados del 2012- 2015 que representa el 9% y suman 140 personas en total, de las cuales 12 han fallecido, cuyos parientes continúan cobrando el beneficio, pero no existe la documentación correspondiente que avale dichos pagos, y se ha verificado que en las pensiones no es un médico especialista que determine la incapacidad, por lo tanto el gasto compromete el recurso público. De la misma forma, en la unidad de catastro no se encuentran trámites de ajustes de oficios, no se entregó la documentación de los importes, actividades, comisiones y diferentes oficios para garantizar la continuidad de la administración pública municipal.

Esa misma situación igualmente está en la Unidad de Protección Civil y otros departamentos del Ayuntamiento. Se dio a conocer que la pasada administración municipal endeudó al Ayuntamiento con 7 millones 859 mil 22 pesos, de pago de subsidio al Sapamv que compromete el recurso de 2019 a 2030, debido a que se realizarán 141 pagos mensuales.

Ante todo este cúmulo de presuntas irregularidades, se aprobó mandar citar al ex alcalde Enrique Ayora Sosa, a la ex sindica Evelin Ávila Carvajal, al ex secretario Ramón May Tuz y a la ex tesorera Patricia Mena Centeno, con el objeto que aclaren todas las dudas que se tiene.

La propuesta del edil Alfredo Fernández, fue aprobada por unanimidad.

Finalmente, el titular de la Dirección de Tesorería, Administración y Finanzas, C.P. Joaquín Villalobos Dzib, dio a conocer por medio de unas diapositivas la cuenta pública del mes de septiembre, detallando cada uno de los movimientos y despejando cualquier duda de los ediles. Dicha propuesta fue aprobada por mayoría.

Sin embargo de acuerdo con datos obtenidos, los regidores de Morena, entre ellos Yolanda Torres Batista, no aprobaron la cuenta debido a que no se les entregó tres días antes para su verificación como lo marca la ley. Los dos ediles priistas, entre ellos Roberto Osorio Rodríguez sí las aprobaron, a pesar que tampoco se las entregaron a tiempo.

El comunicado del ayuntamiento no detalla el balance de las cuentas, de modo que no se sabe si cerró el mes con superávit o déficit.— Juan Antonio Osorio Osorno