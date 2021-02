Sin efecto registro en página federal: vacunan a 'cualquiera' en Valladolid

Queda sin efecto el registro en la página federal

VALLADOLID.— Ayer martes, en el último o penúltimo día de la campaña de vacunación, al menos en el Hospital General de esta ciudad, se observó el arribo de un gran número de personas que al parecer son yucatecos pero que no son del municipio ni viven en la cabecera o alguna comisaría, y recibieron su vacuna sin mayores problemas ya que solo se registraron y fueron considerados.

Con ello, quedó sin efecto el registro en la plataforma federal, requisito que era necesario cumplir para porteriormente recibir una llamada en la que se diría el día, horario y módulo en el que se recibiría la vacuna.

De acuerdo con datos obtenidos, ya se habrían aplicado menos de 10,000 vacunas en las cuatro sedes que se abrieron, el Hospital General, el Centro de Salud, las unidades médicas del IMSS y del Issste, donde según se observó ayer la afluencia fue menos que un día anterior.

El lunes se registró un gran movimiento en cada uno de los centros de vacunación, pues según se informó habrían estado llegando personas adultas desde los 60 años de varias comisarías, a quienes les avisaron desde el pasado fin de semana, sin embargo llegaron los que quisieron, pero la mayoría de ellos no lo hizo, al parecer porque tienen temor.

El aviso en las comisarías se hizo a través de los comisarios, pero la respuesta no fue la esperada, ya que según se averiguó arribaron los que se enteraron y quisieron, pero la gran mayoría no acudió, supuestamente porque en el medio rural, al parecer más del 50% no cree en la pandemia o en su defecto no se cuidan.

El caso es que ayer en el Hospital General se observó la llegada de varias personas de la tercera edad provenientes de la capital del Estado y de otros municipios, con la intención de recibir sus respectivas vacunas.

Llegaron se registraron y sin problema les aplicaron sus vacunas, pero además habían otras personas bajo un toldo esperando que las llamen, luego de registrarse. También se observó menos gente que el lunes.

En el Hospital General, Luis Puc, del departamento de Movilidad del Ayuntamiento, pero identificado con el partido Morena, dijo estar en apoyo de la campaña y aseguró que recibieron la indicación que todo aquel que sea yucateco y acuda a solicitar su vacuna, se le aplique, motivo por el cual no se está impidiendo a nadie.

No son de Valladolid

Reconoció que varias personas que no son de esta ciudad, están llegando para vacunarse, pero al parecer solo sería por ayer martes; debido a que las vacunas seguramente se gastarían, pero en caso contrario hoy miércoles podría ser el último día dependiendo si se gasta, o no.

Se acudió al Centro de Salud y al módulo del IMSS y se observó que la afluencia fue menos que el lunes, pero se informó que las dosis podrían terminarse ayer mismo.

Se averiguó que llegaron desde la semana pasada poco más de 10,000 vacunas, pero ya habrían aplicado alrededor de 9,000, lo que indica que entre ayer martes y hoy miércoles se terminarían todas, de tal modo que la campaña también terminaría, y luego a esperar que les llegue más, o en su defecto que envíen la segunda dosis, aunque la mayoría de los adultos mayores de 60 años no se les aplicó, porque no acudieron por su vacuna.— Juan Antonio Osorio Osorno