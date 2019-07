Sin luz por una supuesta deuda

La CFE intenta suspender servicio en un comercio

TIZIMÍN.— Por supuestos pagos atrasados, empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentaron cortar el servicio de una conocida tienda ubicada sobre la calle 48 con 67, frente al Centro de Salud.

Sin embargo, el dueño del comercio, Roger Cab May, lo impidió y ante los medios de comunicación aseguró que es un error de la CFE.

El afectado explicó que hace unos 3 años recibió un documento que notificaba el adeudo de 33 mil pesos por error de la CFE.

El comerciante firmó un convenio y desde esa fecha, a través de los recibos, se comenzó a descontar la supuesta deuda que tenía.

“Pagos atrasados”

A más de un año de pagar, ayer se presentó el personal de la empresa para informar que de nuevo, por un error, no se habían cobrado $1,200.

“Ahora me dicen que hubo otro error de la CFE, ya que no cobraron $1,200 y que van a cortar mi corriente, ¿por que voy a pagar los errores de esa empresa cuando son ellos los que deberían estar al pendiente?”, expresó.

Según el afectado, aceptó firmar el convenio anterior sobre la supuesta deuda de $33,000 por no asesorarse.

“Por no asesorarme legalmente firmé ese convenio cuando realmente no debí hacerlo, ahora que estoy asesorado no voy a dejar que me corten la corriente hasta que se aclare ese error, el cual nadie ha podido explicarme”, dijo Cab May.

“La deuda anterior ya debió quedar saldada pero por otro error de la CFE ahora resulta que no se cobraron $1,200”, añadió.

Acuerdo

Durante la discusión, el dueño de la tienda dijo que retendría a un empleado de la CFE hasta que se presente el gerente o el que haya ordenado el corte del servicio de energía eléctrica.

Sin embargo tras dialogar y recibir instrucciones de su asesor legal, que se encontraba en el lugar, optó por dejar ir a los trabajadores.

Los empleados se retiraron sin suspender el servicio y recomendaron al quejoso acudir a las oficinas.— DÍDIER R. CANCHÉ TEC