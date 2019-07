Sin matadero en Progreso, “se arriesga la salud de los habitantes”﻿

El rastro, prioridad



PROGRESO.— A seis meses que este puerto se quedó sin rastro porque Ariel Jesús Franco Franco ganó el juicio que promovió en 2016 para reclamar la propiedad del terreno del matadero, los abastecedores del mercado municipal pasan serios apuros para surtirse de carne de cerdo.

El viernes 18 de enero se ejecutó la orden judicial federal de desalojo del predio del rastro ubicado a la vera de la carretera a Mérida.

Eduviges Navarro Rosado indicó que desde el 18 de enero, los abastecedores, como él, todos los días viajan de madrugada a la Central de Abastos en Mérida, donde se procesan los cerdos; cargan la carne en canal y la traen al mercado para comenzar a tiempo la venta.

Él viaja a las 3 a.m. y retorna al amanecer.

Dijo que aunque el Ayuntamiento apoya a los abastecedores con el combustible para ir a Mérida, no deja de ser un problema diario viajar a la capital y que lo ideal es que Progreso, como municipio, tenga un rastro que cumpla con todos los requisitos sanitarios.

Opinó que debido a que no hay rastro ni control, hay matanzas clandestinas de cerdos que surten a carnicerías, y que no se puede evitar esa práctica porque no hay un matadero a donde se puedan llevar los animales para su procesamiento.

Señaló que debido a que no se tiene un rastro, el Ayuntamiento pone en riesgo la salud de los habitantes.

Consideró que Progreso, como una ciudad en crecimiento y de inversiones, debe contar con un rastro y que éste debe ser una prioridad de las autoridades.

Indicó que en Abastos de Mérida, a las 3 p.m. procesan los cerdos y los refrigeran; se los entregan al día siguiente a las 4 de la madrugada.

En el mercado municipal tienen la carne a la venta hasta las 11 a.m. y refrigeran lo que no venden, pues no pueden dejarla más tiempo a la intemperie.

Eso es otro de los problemas por los que los abastecedores pasan todos los días en el mercado, afirma Navarro Rosado.— G.T.V.